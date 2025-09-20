Entre Malasaña y Hollywood: Un Viaje por el Cine, el Arte y la Publicidad

Un recorrido por la vida de un apasionado del cine y el arte, desde su infancia en Madrid hasta su trabajo actual en el mundo del marketing y las campañas de contenido para HBO. Un relato que entrelaza anécdotas personales, influencias artísticas y reflexiones sobre la creatividad.

Estudié en el colegio Santa Isabel, ubicado en la calle Hortaleza, entre los barrios de Chueca y Alonso Martínez, y mi infancia transcurrió en la calle del Pez, en el corazón de Malasaña. Los niños de los años 80, como muchos, soñábamos con ser futbolistas. Sin embargo, desde muy pequeño, el cine y el arte ejercieron una fascinación innegable sobre mí.

Tengo dos hijas, Alabama y Lila, y, por más que me esfuerzo en explicárselo, parece que les resulta difícil comprender a qué me dedico exactamente. Es cierto que mi perfil profesional oscila entre el marketing y las relaciones públicas, un ámbito que puede ser complicado de definir para ellas. Pero, si os soy sincero, a veces ni siquiera yo mismo tengo una respuesta clara, especialmente cuando me encuentro inmerso en proyectos como los que desarrollo en HBO, creando campañas de contenido que giran en torno a sus series. La respuesta es el gazpacho. No, en serio, es el cine y la capacidad del ser humano para generar sensaciones y emociones a través del arte en todas sus manifestaciones. En mi época en Vice, tuvimos una instalación en el festival de música electrónica Sónar, en Barcelona. Una amiga me llamó para pedirme que le consiguiera entradas para ella y un amigo. Cuando finalmente pude facilitarles el acceso, descubrí que ese amigo era Gaspar Noé, uno de mis directores de cine favoritos en ese momento, conocido por sus películas audaces y arriesgadas. Pasamos una noche inolvidable juntos, compartiendo secretos y anécdotas sobre su obra. El arte, en todas sus formas, sigue siendo una constante en mi vida. Saltar a la comba, empecé a practicarlo durante la pandemia y adquirí una agilidad sorprendente. Continúo saltando, ya que me permite desconectar y mantenerme en forma. Además de disfrutar de la experiencia, me sirve como un claro ejercicio físico. En cuanto a inspiración, encuentro muchas fuentes, desde 'Open' de André Agassi hasta campañas publicitarias como la realizada por mi agencia favorita, El Ruso de Rocky, para J&B. Admiro profundamente a Lucas Paulino y Ángel Torres, los fundadores y directores creativos ejecutivos de El Ruso. También quedé muy impresionado con la campaña 'Intento estar al día en series e ir al cine lo máximo posible. Una de mis cosas favoritas en el año es ir al Festival de Sitges en Barcelona. Trabajo mucho con ellos, pero además, sigo de cerca el trabajo de profesionales como Lucas Bojanich y Jaime Spicy, a quienes tengo en alta estima en nuestra agencia. En cuanto a recomendaciones recientes, la serie 'Task' me ha cautivado, al igual que la película 'Close' y el libro 'El problema de los tres cuerpos'. Por último, me parece destacable el éxito viral de la campaña de Carl’s Jr., que regala menús





