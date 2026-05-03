Entrada en vigor del tratado comercial entre la UE y el Mercosur: un hito histórico con impactos económicos y geopolíticos

Tras más de 25 años de negociaciones, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur elimina aranceles y liberaliza el comercio, beneficiando especialmente a España. El pacto incluye protecciones para las Denominaciones de Origen y mecanismos para garantizar la equidad en el comercio, en un contexto de incertidumbre global.

El tratado comercial entre la Unión Europea y el Mercosur , que incluye a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, ha entrado en vigor tras más de 25 años de negociaciones.

Este acuerdo histórico, que abarca a más de 770 millones de personas, marca un hito en las relaciones comerciales globales al eliminar aranceles al 91% de los productos europeos exportados a la región sudamericana. Además, liberaliza el 95% de las importaciones del Mercosur hacia la UE, lo que representa un avance significativo en la integración económica entre ambas regiones.

La Comisión Europea estima que este pacto generará un ahorro anual de 4.000 millones de euros en aranceles, una cifra ocho veces superior a los beneficios del acuerdo con Canadá. Este dinero podría destinarse a impulsar la inversión en I+D+i y mejorar la competitividad empresarial en Europa. España, en particular, se beneficiará de manera notable, ya que el Mercosur es un socio comercial más relevante para el país que para el conjunto de la UE.

Uno de los aspectos más destacados del tratado es la protección de las Denominaciones de Origen europeas, especialmente las españolas, que ahora contarán con cláusulas especiales para evitar imitaciones en el Mercosur. Sin embargo, el acuerdo también ha generado controversia, especialmente entre agricultores y ganaderos europeos, quienes exigen que los productos importados cumplan con los mismos estándares y controles que los locales.

Para garantizar la equidad, el pacto incluye mecanismos de protección que podrían restablecer aranceles si las importaciones de un producto aumentan un 10% y su precio es un 10% inferior al del producto europeo. Este acuerdo no solo aporta certidumbre jurídica a las empresas, sino que también ofrece un horizonte de futuro en un contexto geopolítico incierto, facilitando las exportaciones y fortaleciendo los lazos económicos entre ambas regiones





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