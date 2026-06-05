Entrada en funcionamiento del Punto Neutro de Embargos retrasada hasta 2027

La plataforma informática del Ministerio de Hacienda para controlar a los morosos con el sector público se retrasará hasta mediados de 2027, dependiendo de la aprobación del real decreto.

El Punto Neutro de Embargos es una plataforma informática de Hacienda para gestionar a todos los deudores del sector público . Su entrada en funcionamiento se retrasa hasta, al menos, mediados de 2027, dependiendo de la aprobación del real decreto .

La plataforma permitirá a las administraciones compartir información sobre deudores y coordinar acciones de embargo. Es una de las iniciativas más ambiciosas del Ministerio de Hacienda para controlar a los morosos con el sector público. Se trata de una suerte de plataforma informática con la que Hacienda aspira a controlar a todos los deudores de las Administraciones públicas, independientemente de si se trata del Estado, las autonomías o los ayuntamientos. Y un reglamento que lo modula.

Este es el contenido fundamental del real decreto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia





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