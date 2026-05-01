Entra en vigor el acuerdo comercial UE-Mercosur: un mercado de 700 millones de personas

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur ha comenzado a aplicarse provisionalmente, eliminando aranceles y abriendo nuevas oportunidades para empresas e inversores en un mercado de 700 millones de personas. Se incluyen medidas de salvaguarda para proteger a los agricultores europeos.

La histórica asociación comercial entre la Unión Europea y el Mercosur , compuesta por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, ha comenzado a implementarse de manera provisional este viernes, marcando un hito en las relaciones económicas transatlánticas.

Este acuerdo ambicioso establece la creación de un mercado común que abarca a más de 700 millones de personas, con la eliminación gradual de más del 90% de los aranceles comerciales existentes, algunos de los cuales ya se están reduciendo desde hoy mismo. La Comisión Europea anticipa un incremento significativo en las exportaciones anuales europeas hacia los países del Mercosur, proyectando un aumento del 39% para el año 2040, lo que se traduciría en un volumen de negocios de aproximadamente 50.000 millones de euros.

Este acuerdo no solo representa una oportunidad para el crecimiento económico, sino también un fortalecimiento de los lazos políticos y estratégicos entre ambas regiones. La implementación provisional del acuerdo implica una serie de cambios inmediatos para las empresas y los inversores, quienes ahora tendrán acceso a nuevos mercados y una mayor previsibilidad en sus operaciones comerciales.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, enfatizó la importancia de este momento, destacando que los beneficios del acuerdo son tangibles y visibles desde el inicio, con la reducción de aranceles y la apertura de nuevas oportunidades para las empresas europeas. Para celebrar la entrada en vigor de este acuerdo trascendental, Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, sostendrán una videoconferencia con los líderes de los cuatro países latinoamericanos que conforman el Mercosur, reafirmando el compromiso de ambas partes con la implementación exitosa del pacto.

Consciente de las posibles preocupaciones de los agricultores europeos, la Unión Europea ha establecido una serie de medidas de salvaguarda para protegerlos de posibles impactos negativos derivados de la liberalización comercial. Estas medidas incluyen la posibilidad de suspender temporalmente las preferencias arancelarias para productos agroalimentarios específicos, como la carne de vacuno, de pollo, el azúcar, los huevos y los cítricos, en caso de que se detecte un aumento significativo en las importaciones que pueda perjudicar a los productores europeos.

La Comisión Europea se ha comprometido a monitorear de cerca las importaciones de productos sensibles y a iniciar una investigación exhaustiva si se cumplen ciertas condiciones, como un aumento del 5% en las importaciones sobre la media de los tres años anteriores, combinado con una disminución del 5% en los precios de importación en comparación con los precios en la UE. Estas medidas de salvaguarda demuestran el compromiso de la Unión Europea con un comercio justo y equilibrado, que beneficie tanto a los consumidores como a los productores.

La transparencia y la capacidad de respuesta son elementos clave en la implementación de este acuerdo, asegurando que se aborden de manera efectiva cualquier desafío que pueda surgir. La UE busca un equilibrio entre la apertura comercial y la protección de sus intereses agrícolas, garantizando la sostenibilidad a largo plazo del sector. La implementación de estas salvaguardias es un componente crucial para asegurar la aceptación y el éxito del acuerdo entre todas las partes interesadas.

Es importante destacar que la entrada en vigor del acuerdo es provisional, a la espera de la ratificación definitiva por parte del Parlamento Europeo. El Parlamento ha planteado interrogantes sobre la legalidad del pacto y ha recurrido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para obtener una opinión legal al respecto. Esta consulta legal busca asegurar que el acuerdo cumpla con todos los requisitos legales y constitucionales de la UE, garantizando su validez y legitimidad.

A pesar de esta incertidumbre, la implementación provisional del acuerdo permite que las empresas y los inversores comiencen a aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado común, mientras se resuelve la cuestión legal. La Comisión Europea confía en que el Tribunal de Justicia de la UE confirmará la legalidad del acuerdo, lo que permitirá su ratificación definitiva por parte del Parlamento Europeo y su entrada en vigor plena.

El acuerdo UE-Mercosur representa un paso importante hacia una mayor integración económica y política entre Europa y América Latina, con el potencial de generar beneficios significativos para ambas regiones. La colaboración y el diálogo continuo entre las partes interesadas serán fundamentales para garantizar la implementación exitosa del acuerdo y la maximización de sus beneficios. La transparencia en el proceso de implementación y la participación de la sociedad civil son elementos esenciales para construir un acuerdo sostenible y equitativo





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