La Red Dret i Presó denuncia el aumento de los suicidios en las prisiones catalanas, las contenciones mecánicas y las deficiencias en la atención a las mujeres internas-integradas por entidades de derechos humanos y familiares de presos. La carta abierta al Papa pone el foco en las consecuencias que tienen sobre los internos las prácticas de aislamiento penitenciario y las contenciones mecánicas.

Entidades por los derechos de los presos alertan en una carta abierta al Papa de la 'regresión' del sistema penitenciario catalán . A una semana de la visita de León XIV al centro penitenciario Brians I con motivo de su estancia en Barcelona, la Red Dret i Presó denuncia el aumento de los suicidios en las prisiones catalanas, las contenciones mecánicas y las deficiencias en la atención a las mujeres internas-integradas por entidades de derechos humanos y familiares de presos.

La Red Dret i Presó alerta en una carta abierta al Papa que el sistema penitenciario catalán muestra síntomas de una 'regresión' que, según señalan, en los últimos años es el centro que más denuncias ha recibido por la 'lenta' y 'carente de medios' justicia que 'agreujan y prolongan el sufrimiento de estos últimos'





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Derechos Humanos Presos Sistema Penitenciario Catalán Suicidios Contenciones Mecánicas Atención A Las Mujeres

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