Entidad financiera pública inyecta 49,3 millones de euros en 18 empresas catalanas

Los diferentes vehículos de la entidad financiera pública inyectaron un total de 49,3 millones de euros en 18 empresas catalanas, con Open Cosmos a la cabeza. Durante el año pasado, los diferentes fondos de capital riesgo gestionados por el Institut Català de Finances (ICF) o dependientes de la entidad financiera de la Generalitat llevaron a cabo inversiones directas en empresas catalanas por un importe global de 49,3 millones de euros.

Los diferentes vehículos de la entidad financiera pública inyectaron un total de 49,3 millones de euros en 18 empresas catalanas, con Open Cosmos a la cabeza.

Durante el año pasado, los diferentes fondos de capital riesgo gestionados por el Institut Català de Finances (ICF) o dependientes de la entidad financiera de la Generalitat llevaron a cabo inversiones directas en empresas catalanas por un importe global de 49,3 millones de euros. Esta cifra no incluye las operaciones ejecutadas por Ifem, la filial del ICF que invierte en proyectos innovadores con recursos procedentes de los fondos europeos Feder.

La inversión directa en empresas cuadruplicó prácticamente la registrada en 2024, que fue de 12,5 millones de euros. Este fuerte incremento se encuadra en la apuesta del ICF por el capital riesgo en 2025, que se tradujo en un total de 71 millones de euros, incluyendo la actividad de Ifem y la aportación a fondos privados.

La inversión directa en empresas se explica fundamentalmente por la puesta en marcha del fondo Arrels y el cierre de las primeras operaciones del fondo de transferencia tecnológica Fita. Los fondos del ICF invirtieron directamente el año pasado en 18 empresas, diez más que en 2024. Una única compañía, Open Cosmos, absorbió casi el 63% del total, con 31 millones.

En el ránking de empresas invertidas en 2025 figuran a mucha distancia de Open Cosmos la plataforma de atención domiciliaria a personas mayores Qida, con cuatro millones de euros; la biotecnológica Vytrus, que cotiza en el BME Growth, con 3,9 millones; y dos compañías con dos millones de euros cada una: Qilimanjaro Quantum Tech y Tecnic. ICF Venture Tech III, el último fondo de la entidad pública para empresas tecnológicas e innovadoras, se estrenó el año pasado con tres inversiones por un total de 6,4 millones de euros. El vehículo está dotado con 40 millones





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