Ensa, el fabricante nuclear español, al borde de perder oportunidades por las trabas administrativas

La empresa española Ensa, única fabricante de equipos nucleares del país, se enfrenta a dificultades para aprovechar el resurgimiento de la energía atómica debido a limitaciones presupuestarias y administrativas que impiden la contratación y retención de talento. La situación podría comprometer su competitividad en el mercado internacional.

El resurgir de la energía atómica a nivel mundial ha impactado a Maliaño, Cantabria, sede del único fabricante español de equipos nucleares: Ensa . Esta empresa, con 557 empleados y controlada por el Estado a través de la Sepi , se fundó en los años 70 para atender el ambicioso programa nuclear español.

Actualmente, Ensa enfrenta el riesgo de perder oportunidades en el nuevo auge atómico debido a obstáculos administrativos que dificultan la contratación y retención de talento. Según fuentes de EL MUNDO, la empresa ha rechazado proyectos por falta de personal cualificado. Paradójicamente, el Ministerio de Hacienda, principal accionista de Ensa, también es el mayor obstáculo para su crecimiento, ya que, como empresa pública, está sujeta a restricciones presupuestarias.

Esto impide a Ensa competir en salarios con otras empresas del sector metalúrgico en Asturias, País Vasco y Cantabria, y mucho menos igualar las ofertas de gigantes internacionales como Westinghouse o Areva. Desde sus inicios, Ensa se ha enfocado en el mercado internacional. Tras la moratoria nuclear en España decretada por el gobierno de Felipe González, la empresa compitió directamente con los líderes mundiales de la industria nuclear, exportando sus componentes a nivel global.

Hoy en día, Ensa experimenta un aumento significativo en la demanda, fabricando almacenamientos para residuos nucleares españoles y recibiendo solicitudes de países que priorizan la energía nuclear, especialmente en el desarrollo de reactores modulares pequeños (SMR). Desde diciembre de 2024, participa en el proyecto nuclear de TerraPower, una empresa respaldada por Bill Gates.

Sin embargo, su capacidad productiva está al límite y las limitaciones administrativas impiden su expansión. La dependencia de Sepi y Hacienda afecta la contratación, reduciendo su competitividad frente al sector privado, donde los salarios son, en promedio, un 30% más altos. Cuatro fuentes internas de la compañía confirman esta situación, lamentando que Ensa podría perder su posición en el sector si no se toman medidas.

La fuga de talento se agrava, con la pérdida de jefes de proyecto y la dificultad para retener a profesionales de diversos niveles, ya que las empresas extranjeras ofrecen condiciones laborales más atractivas. La falta de estabilización de entre 50 y 70 plazas temporales también es un problema importante.

La empresa necesita entre 60 y 80 nuevas contrataciones para satisfacer la creciente demanda, pero se ve limitada por la "tasa de reposición", el porcentaje de vacantes en el sector público que pueden cubrirse legalmente. Esta tasa es insuficiente para el ritmo de crecimiento de la industria nuclear. Las fuentes denuncian una "falta de sensibilidad" por parte de Hacienda, ya que llevan alertando sobre el problema desde noviembre sin obtener resultados.

Sepi defiende que las necesidades de personal se cubren a través de la tasa de reposición y contratos temporales, y que la plantilla ha crecido en 22 personas desde 2025, con 7 convocatorias abiertas para 2026 y más en proceso de publicación. Sin embargo, los sindicatos consideran estas cifras insuficientes para la capacidad de respuesta que requiere la empresa. Sepi niega que Ensa haya rechazado pedidos, afirmando que sigue creciendo según su Plan Estratégico, con 38 ofertas adjudicadas en 2025.

No obstante, desde la plantilla y la dirección reconocen que se han declinado proyectos potenciales, aunque formalmente no se hayan rechazado





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