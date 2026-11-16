Enrique Tomás defiende a trabajadores mayores de 50 años como valor clave

El empresario catalán Enrique Tomás asegura que los trabajadores mayores de 50 años son un valor para las empresas y no un problema, destacando su mayor compromiso y eficiencia profesional.

Enrique Tomás, el reconocido empresario catalán y fundador de la cadena de jamonerías homónima, ha emitido un claro respaldo hacia los profesionales de más de 50 años en el ámbito laboral. En una entrevista concedida a Crónica Global, el directivo ha desmontado el estigma de que la edad avanzada constituye un obstáculo para las empresas, redefiniendo este colectivo como un activo fundamental.

Compromiso superior a los 20 años

El fundador de la empresa, con sede en Badalona, ha explicado que la situación actual, donde reincorporarse al mercado de trabajo tras cumplir la cincuentena resulta una tarea complicada, es difícil de justificar desde el punto de vista empresarial. Considera que la reticencia de muchas compañías hacia este perfil es un error estratégico que ignora las ventajas competitivas reales de esta demografía.

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Tomás argumenta que el nivel de compromiso de una persona de 50 años es significativamente mayor que el de un joven de 20 años, debido a múltiples circunstancias vitales y profesionales. Esta mayor estabilidad emocional y profesional se traduce en una lealtad y dedicación que las organizaciones deben valorar, en lugar de ver como una barrera para la innovación o el cambio.

Eficiencia compensa la juventud perdida

Según el empresario, la vasta experiencia profesional acumulada compensa ampliamente cualquier limitación física o técnica que pudiera asociarse erróneamente con la edad. Asegura que un trabajador de esta edad posee una capacidad de trabajo sólida y que lo que pudiera faltarle en términos de juventud, lo supla sobradamente con la eficiencia que solo aporta la experiencia.

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Este enfoque se basa en la convicción de que la sabiduría práctica y la habilidad para resolver problemas complejos, desarrolladas a lo largo de décadas, representan un diferencial clave. La productividad no se mide únicamente por la velocidad o la adaptación inmediata a nuevas tecnologías, sino por la calidad, la precisión y la gestión eficiente de los recursos.

La mejor época profesional entre 49 y 56 años

Con 59 años de edad, Tomás sitúa el periodo comprendido entre los 49 y los 56 años como la época de máxima eficiencia profesional. Defiende que en estas edades un individuo nunca ha sido tan sabio y nunca será tan joven, creando una combinación ideal de energía y conocimiento. Esta afirmación refuerza su postura sobre que la cincuentena es, paradójicamente, la flor de la vida laboral.

El directivo envía un mensaje directo a los trabajadores que enfrentan dificultades para volver al empleo, instándoles a no cansarse de reivindicar su capacidad. Su mensaje de resistencia es contundente: deben mantener su autoestima profesional y hacer valer las habilidades únicas que han acumulado, las cuales siguen siendo altamente demandables en el mercado actual.

Relevo generacional sin abandono total

Aunque Tomás ha iniciado el proceso de relevo generacional en la dirección de su compañía, descarta por completo abandonar la actividad profesional. Ante la pregunta sobre su intención de jubilarse, su respuesta es tajante: nunca en la vida. Esto ejemplifica su propia creencia de que la edad no marca el fin de la productividad, sino una evolución en la forma de entender y ejecutar el trabajo.