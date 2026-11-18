El líder del PCE en Sevilla, Enrique Santiago, defiende el voto al Frente Amplio para garantizar vivienda, salarios y control de precios tras los logros del gobierno.

Enrique Santiago, cabeza de cartel del Frente Amplio en Sevilla, instó a la ciudadanía a depositar su confianza en la coalición de izquierdas durante la jornada electoral del 29 de noviembre. El líder del Partido Comunista de España (PCE) afirmó categóricamente que el voto más útil y conveniente para las mayorías sociales es precisamente al Frente Amplio, destacando su capacidad para extraer medidas progresistas del gobierno actual.

Estrategia Electoral Y Liderazgo Local

Enrique Santiago llegó directamente desde Madrid en avión hasta la Casa Sáhara, sede de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui en Sevilla. Allí, atendió a los medios de comunicación para presentar la estrategia política de la coalición bajo su liderazgo. Nacido en Madrid en 1964, el secretario general del PCE concurre a estos comicios con la firme esperanza de regresar al Gobierno para abordar problemáticas estructurales como la crisis de la vivienda, la desigualdad de rentas y la reforma del sistema ferroviario.

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Logros Del Gobierno Y Crítica A La Oposición

El portavoz del Frente Amplio en Sevilla defendió el balance de la legislatura, atribuyendo a su partido el mérito de impulsar medidas que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se oponía inicialmente. Santiago señaló que la intervención en el mercado eléctrico y la subida del salario mínimo fueron logros obtenidos gracias a la presión constante de los socios de coalición. Considera un orgullo que el PSOE reivindique estas políticas en sus campañas, aunque asegura que sin la presencia del Frente Amplio, los gobiernos habrían sido mucho más insulsos y conservadores.

Programa De Mejora De La Calidad De Vida

La propuesta política del PCE se centra en garantizar el derecho a la vivienda, vinculado inseparablemente con la subida de salarios y pensiones. Santiago argumentó que es inútil negociar excelentes salarios en los convenios colectivos si las rentas inmobiliarias se apropian de toda la subida. Por ello, el programa incluye el fortalecimiento de los servicios públicos, oponiéndose frontalmente a la externalización y privatización, así como el control de precios de la cesta básica y los servicios esenciales para proteger a la clase trabajadora.

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Resultados Económicos Y Debate Público

Enrique Santiago subrayó los resultados tangibles de su gestión, como la subida del salario mínimo hasta los 1.286 euros, un incremento significativo respecto a los 734 euros de hace seis años. Contrarrestó las advertencias del PSOE sobre el hundimiento empresarial, señalando que la economía española ha crecido más que en toda Europa. Además, destacó la reducción de 10 puntos en la precariedad laboral y el desempleo, atribuyéndolo a la reforma laboral que el PCE defendió frente a los intentos del PSOE de ceder el liderazgo del proceso al Ministerio de Economía.

Soberanía Y Política Exterior

El líder comunista recordó también su postura firme en la política exterior, citando el anuncio de ruptura del gobierno por un contrato de suministro de armamento hacia Israel. Aunque el PSOE inicialmente marcó como línea roja la intervención del mercado eléctrico, finalmente se logró la excepción ibérica, haciendo que España tuviera la energía eléctrica más barata de Europa durante la crisis energética. Para Enrique Santiago, la única respuesta ante la propaganda política es explicar a la gente que las mejoras reales provienen de las propuestas del Frente Amplio y de la pelea diaria por sus derechos.