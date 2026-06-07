Enrique Riquelme vota en las elecciones del Real Madrid: 'Es un referéndum sobre el futuro del club'

El candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, votó este domingo en las elecciones del club, que se celebran por primera vez en 20 años. Riquelme, de 37 años y socio número 41.736, depositó su voto en la mesa 33, acompañado de su esposa Malén Guirado. El empresario alicantino explicó que las elecciones no son normales, sino un referéndum sobre el futuro del club.

El candidato a la presidencia del Real Madrid , Enrique Riquelme , votó este domingo en las elecciones del club, que se celebran por primera vez en 20 años.

Riquelme, de 37 años y socio número 41.736, depositó su voto en la mesa 33, acompañado de su esposa Malén Guirado. El empresario alicantino explicó que las elecciones no son normales, sino un referéndum sobre el futuro del club. Riquelme destacó la importancia de la transparencia en el club y prometió que si se convierte en presidente, hará realidad los fichajes de Haaland y Rodri Hernández, y tratará de convencer al técnico alemán Jürgen Klopp para que ocupe el banquillo.

Por su parte, el presidente Florentino Pérez depositó su papeleta a las 10:00 horas en la ciudad deportiva de Valdebebas, una hora después de la apertura de urnas. Pérez, socio número 1.484, ejerció su derecho a voto en la mesa 2, de las 60 que se encuentran instaladas en el Pabellón de Baloncesto de Valdebebas.

Las elecciones del Real Madrid 2026 son las primeras que se realizan en 20 años y en las que Florentino Pérez aspira a continuar su mandato cuatro años más, frente a Enrique Riquelme, el otro aspirante que se presenta por primera vez





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