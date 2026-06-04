Enrique Riquelme suma a Iker Casillas a su proyecto en la presidencia del Real Madrid

El candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, ha sumado a Iker Casillas a su proyecto, quien tendrá un papel de primer nivel en la estructura corporativa del club. Florentino Pérez, el actual presidente del club, se reelegirá como presidente y revelará su gran fichaje en un programa de televisión.

El candidato a la presidencia del Real Madrid , Enrique Riquelme , ha sumado a otra leyenda a su proyecto, Iker Casillas , quien tendrá un papel de primer nivel en la estructura corporativa del club.

Florentino Pérez, el actual presidente del club, se reelegirá como presidente y revelará su gran fichaje en un programa de televisión. El club está valorado en 10.000 millones de euros y ha sido dirigido por Pérez desde el año 2000. El Real Madrid es considerado el club más valioso del mundo y tiene una historia única en la historia del fútbol





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