Enrique Riquelme se perfila como rival directo de Florentino Pérez en las elecciones del Real Madrid

El candidato Enrique Riquelme presenta su programa con medidas como la reducción de cuotas a socios y nuevas infraestructuras, mientras Florentino Pérez busca la reelección con un dossier entregado a la UEFA. Las elecciones se celebran el 7 de junio.

El empresario alicantino Enrique Riquelme se ha consolidado como el principal y único adversario de Florentino Pérez en la contienda electoral por la presidencia del Real Madrid tras la ratificación de su candidatura por parte de la Junta Electoral el pasado fin de semana.

Riquelme, natural de Cox, ha aprovechado la final de la UEFA Champions League celebrada este sábado en Budapest entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal para lanzar un mensaje al fútbol europeo, destacando la necesidad de que el Real Madrid recupere su liderazgo en las máximas instancias continentales. Simultáneamente, Florentino Pérez también se encontraba en la capital húngara, donde mantuvo encuentros con el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, entregándole un dossier que subraya los logros de su gestión.

Las elecciones están convocadas para el próximo 7 de junio, fecha en la que los socios del club decidirán entre la continuidad de Pérez o la propuesta de Riquelme. La Junta Electoral ha confirmado que la votación se desarrollará de forma ininterrumpida en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, en la Avenida Alejandro de la Sota, con mesas instaladas para tal fin, y se notificará a todos los socios incluidos en el censo electoral.

Uno de los pilares centrales del programa de Enrique Riquelme es la reducción a la mitad de la cuota que pagan los socios hasta que el equipo vuelva a conquistar la Liga de Campeones, una medida que busca aliviar la carga económica de los miembros del club durante un eventual periodo de sequía continental. El candidato presentó oficialmente su proyecto social el pasado miércoles, desgranando un ambicioso plan de infraestructuras que incluye la construcción de un pabellón multiusos con aforo para 15.000 espectadores, destinado a albergar partidos de baloncesto y conciertos.

Además, propone la edificación de un hotel y la ampliación de zonas deportivas y de ocio en la Ciudad Deportiva Valdebebas, con el objetivo de modernizar las instalaciones y ofrecer nuevos servicios a los socios y aficionados. Estas iniciativas buscan revitalizar el entorno del club y generar nuevas fuentes de ingresos sin comprometer la estabilidad financiera.

Durante la final de Champions, los autobuses de la campaña de Riquelme circularon por Budapest con el lema "Disfruten esta noche, volveremos", en clara alusión a la aspiración de devolver al Real Madrid a la cima europea. Por otra parte, el exfutbolista Rafa Jódar, vinculado al entorno del candidato, salió al paso de una polémica surgida con una recogepelotas, negando rotundamente haberla tocado y afirmando que "nunca haría eso", en un intento por zanjar rumores que pudieran perjudicar la imagen de la candidatura.

En otro orden de cosas, el FC Barcelona ha confirmado el fichaje del inglés Anthony Gordon para las próximas cinco temporadas, un jugador comparado por los técnicos con un nuevo Rashford pero con mayor ambición goleadora, y que disputará el Mundial con Inglaterra. Mientras, el Atlético de Madrid ha respondido con humor a especulaciones sobre un posible interés en Julián Álvarez, desmarcándose con la frase: "No se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros".

Finalmente, el nuevo Ferrari Luce eléctrico, valorado en medio millón de euros, está generando división de opiniones entre fans e inversores por su diseño disruptivo y su motorización sostenible





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