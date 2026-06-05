Enrique Riquelme propone a Jürgen Klopp como entrenador del Real Madrid si gana las elecciones

El candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, anunció que su director deportivo, Raúl González, contactará con el técnico alemán Jürgen Klopp para ofrecerle liderar el nuevo proyecto deportivo del club si resulta elegido. Riquelme destacó la trayectoria de Klopp en Liverpool y Dortmund, su capacidad para construir equipos con identidad ganadora, y confía en que el reto del Real Madrid pueda hacerle cambiar su decisión de no entrenar a corto plazo. El contacto se produciría el 8 de junio, según su compromiso de rodearse de los mejores y tomar decisiones pensando en el interés del club.

El candidato a la presidencia del Real Madrid , Enrique Riquel me, ha desvelado un ambicioso plan para el futuro deportivo de la entidad en caso de resultar elegido en las próximas elecciones.

En un comunicado oficial emitido este viernes, Riquelme anunció que si gana las elecciones a Florentino Pérez, su director deportivo, Raúl González, se pondrá en contacto con el técnico alemán Jürgen Klopp para ofrecerle liderar el nuevo proyecto deportivo del club. Esta decisión, según explicó, correspondería al área deportiva encabezada por el exdelantero madridista, a quien definió como el responsable de diseñar el proyecto que debe marcar la próxima década del equipo.

Riquelme reveló que Raúl González le ha trasladado desde su incorporación un único nombre para ocupar el banquillo: el de Jürgen Klopp, al que calificó como uno de los mejores entrenadores de nuestro tiempo. En su comunicado, el empresario destacó la destacada trayectoria del técnico alemán al frente del Liverpool y del Borussia Dortmund.

Subrayó que, más allá de los títulos que conquistó, entre ellos una Liga de Campeones, Klopp destaca por su capacidad para construir equipos con identidad, liderazgo y una cultura ganadora. El candidato reconoció que Klopp manifestó públicamente en los últimos meses su intención de no regresar a los banquillos a corto plazo y que ha rechazado diversas propuestas de otros clubes, pero consideró que el desafío de dirigir al Real Madrid podría ser diferente.

Por ello, aseguró que, si recibe el respaldo de los socios en las urnas, el próximo lunes 8 de junio Raúl González se pondrá en contacto con el entrenador alemán para presentarle personalmente el proyecto deportivo de la candidatura.

"Como próximo presidente del Real Madrid, mi compromiso es claro: rodearme de los mejores, escuchar a quienes más saben y tomar siempre las decisiones pensando exclusivamente en el interés del club y de sus socios", señaló Riquelme en su declaración. "Con humildad, con serenidad y con una enorme ilusión por el futuro, estamos preparados para devolver al Real Madrid todo aquello que le ha hecho eterno: la ambición de ganar, la cultura del esfuerzo y la convicción de que no existe ningún reto imposible para este escudo", culminó el aspirante a la presidencia del club blanco.

Esta propuesta subraya la intención de la candidatura de Riquelme de apostar por un entrenador de reconocido prestigio internacional para relanzar al equipo tras una temporada sin títulos importantes





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