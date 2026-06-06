El candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, ha anunciado que, de ganar las elecciones, Raúl González Blanco, su futuro director deportivo, contactará con Jürgen Klopp para ofrecerle el banquillo. Riquelme destaca la singularidad del desafío madridista y la trayectoria del técnico alemán, capaz de devolver al club su identidad ganadora.

El candidato a la presidencia del Real Madrid , Enrique Riquelme , ha anunciado este viernes que, en caso de ganar las elecciones del próximo domingo frente a Florentino Pérez , su primer paso sería contactar con Jürgen Klopp , el prestigioso exentrenador del Liverpool y Borussia Dortmund.

Riquelme señala que, pese a que Klopp ha rechazado múltiples ofertas y ha dicho que no planea regresar a los banquillos a corto plazo, el proyecto del Real Madrid representa un desafío único. Él argumenta que el club puede combinar tradición y futuro, valores y ambición, sentimiento y excelencia de una manera que otros no pueden.

Si los socios le dan su confianza, el lunes 8 de junio Raúl González Blanco, su propuesto director deportivo, se pondría en contacto personalmente con Klopp para presentarle el proyecto y pedirle que lidere una nueva etapa en el banquillo blanco. Riquelme explica que Raúl, como exjugador y máxima referencia del club, es quien debe tomar las decisiones deportivas, y que él ha señalado un solo nombre para el puesto: Jürgen Klopp.

Se destaca la trayectoria de Klopp, con una Champions League conquistada, la recuperación del Liverpool a la élite europea y británica tras décadas, y su éxito en el Dortmund, donde no solo ganó títulos sino que implantó una identidad, un carácter, un liderazgo y una cultura ganadora basada en el esfuerzo colectivo. La candidatura insiste en que se busca un entrenador capaz de devolver al Madrid la intensidad competitiva, la exigencia diaria, la profesionalidad, la meritocracia, la unión del vestuario y el gusto por el trabajo bien hecho que marcaron las grandes épocas del club.

Este movimiento coincide con el deseo expresado por miles de socios y madridistas con los que Riquelme ha dialogado durante las dos semanas de campaña. Para él, los próximos años serán decisivos para la institución y, por eso, propone un proyecto deportivo con la cantera como pilar fundamental, a construir con raid y empeño por parte de Raúl González.

En resumen, la estrategia de Riquelme pasa por confiar plenamente en la figura de Raúl como director deportivo y en su elección única: Jürgen Klopp, como el líder ideal para iniciar una nueva era de éxitos basada en los valores históricos del Real Madrid





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