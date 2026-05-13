Enrique Riquelme pide retrasar elecciones a la presidencia del Real Madrid para 'aclarar un proceso más amplio' y al tiempo le envía mensaje a Florentino Pérez

El empresario Enrique Riquelme, fundador de Cox Energy, ha escrito una carta a Florentino Pérez en la que pide que se aplacen las elecciones a la presidencia del Real Madrid previstas para este mes de febrero y que se inicié el proceso electoral con más tiempo para que los socios puedan reflexionar y debatir sobre el futuro del club.

El empresario alicantino Enrique Riquelme ha pedido este miércoles a Florentino Pérez que retrase las elecciones a la presidencia del Real Madrid "para acordar un proceso más amplio" y al tiempo que le ha advertido de que tiene el dinero para disputarle el cargo.

Así ha respondido este miércoles en una carta el fundador de Cox Energy a Florentino Pérez, después de que este martes convocara, por sorpresa, una rueda de prensa en la que anunció que había pedido a la junta electoral que iniciara el proceso a las elecciones a la junta directiva a la que se va a presentar





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