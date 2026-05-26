Enrique Riquelme logra reunir documentación y entregar candidatura a la presidencia del Real Madrid

El aspirante a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, logró reunir la documentación y entregarla en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, en Valdebebas, a las 17:30 del sábado. A las 17:14 horas del domingo, minutos antes del plazo de 24 horas para validar su candidatura, consiguió el visto bueno. Los casi 100.000 socios del Real Madrid podrán votar por correo o físicamente en el Estadio Santiago Bernabéu o en Valdebebas. La campaña, además de histórica, va a ser vertiginosa, y los golpes de efecto van a ser cruciales.

El aspirante a la presidencia del Real Madrid , Enrique Riquelme , logró reunir la documentación y entregarla en la Ciudad Deportiva del Real Madrid , en Valdebebas , a las 17:30 del sábado.

A las 17:14 horas del domingo, minutos antes del plazo de 24 horas para validar su candidatura, consiguió el visto bueno. Los casi 100.000 socios del Real Madrid podrán votar por correo o físicamente en el Estadio Santiago Bernabéu o en Valdebebas. La campaña, además de histórica, va a ser vertiginosa, y los golpes de efecto van a ser cruciales.

Riquelme pidió a su rival en las elecciones, Florentino Pérez, que pusiera los avales y buscaba democracia y proyectos que se quisieran presentar. Ahora, toca los próximos días van a estar cargados de anuncios. Riquelme promete desvelar todo su plan para el Madrid mañana y irá incorporando otros nombres a su junta estos días.

Uno de ellos, con gran probabilidad, es el de El presidente del grupo Cox, que reivindicó durante la presentación de su candidatura ayer el peso histórico del club. Florentino Pérez, el mandatario más laureado en la historia del Real Madrid, ha posicionado al club como el más valioso del mundo y ha remodelado el Estadio Santiago Bernabéu, convertido en referencial mundial





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