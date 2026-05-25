Enrique Riquelme inaugura su sede electoral frente al Estadio Santiago Bernabéu

El empresario alicantino, Enrique Riquelme, inauguró su sede electoral frente al Estadio Santiago Bernabéu tras la validación oficial de su candidatura a la presidencia del Real Madrid CF. La sede electoral de Riquelme ya es una realidad frente al Estadio Santiago Bernabéu y servirá como centro operativo de su campaña a la presidencia del Real Madrid CF.

Enrique Riquelme inauguró su sede electoral frente al Estadio Santiago Bernabéu tras la validación oficial de su candidatura a la presidencia del Real Madrid CF.

El movimiento devuelve al club blanco unas elecciones competitivas y sitúa al empresario alicantino como principal rival de Florentino Pérez. La sede electoral de Enrique Riquelme ya es una realidad frente al Estadio Santiago Bernabéu. El empresario alicantino inauguró este lunes el espacio que servirá como centro operativo de su campaña a la presidencia del Real Madrid CF apenas unas horas después de que la Junta Electoral validase oficialmente su candidatura





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