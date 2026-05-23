El empresario, Enrique Riquelme, ha conseguido todos los requisitos para presentarse a presidir el Real Madrid. La firma del aval bancario y la negociación 'in extremis' ha acabado con una entidad andorrana para evitar la impugnación de la candidatura. Además, 275 alpinistas suben al Everest en un solo día para batir un nuevo récord.

El banco asume el 100% de la operacion tras la negativa de otras entidades nacionales e internacionales a las que habia contactado tambiamente el empresariado Enrique Riquelme ya tiene todos los requisitos para presentarse a presidir el Real Madrid .

El empresariado acaba de firmar hace escasos minutos el aval bancario necesario con Andbank Espaa, la filial nacional de esta entidad andorrana, por un importe de 193,66 millones de euros. Negociaciones 'in extremis', a ultima hora y con multiples aristas hasta que el proceso ha acabado con la firma necesaria entre las partes.

Fuentes financieras confirman que Riquelme ha estado en las ltimas semanas visitando las oficinas de los grandes bancos nacionales e internacionales, entre ellos Banco Santander, Barclays, Citi... pero finalmente ha sido Andbank, un nombre que no habia salido en las quinielas para darle el aval, el que ha realizado la operacin. Asimismo, en las ltimas horas habian surgido especulaciones respecto a la posibilidad de que llegara incluso a impugnarse la candidatura de Riquelme si utilizaba el aval de una entidad andorrana, pero fuentes financieras aclaran que la operacin la ha hecho en su totalidad la filiale españa, con lo que ese hipotetico problema quedaria resuelto.

Atasco en el Everest: 275 alpinistas suben a la cima del mundo en un solo da y baten un nuevo récord





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Una Vez Fijadas Todas Las Pautas Y Reglas La Negociación Закрылась. Los Términos Finales No Emprendedor Real Madrid Președintele Polimerya Banci Bugetul Meaning:

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