Enrique Riquelme entra en Forbes: patrimonio de 620 millones y rivalidad con Florentino Pérez

El presidente de Grupo Cox se coloca en el puesto 90 de la lista de magnates españoles con 620 millones de euros, superando a Julio Iglesias y compitiendo con el entorno de Florentino Pérez.

El empresario valenciano Enrique Riquelme, de 37 años, ha hecho su debut oficial en el prestigioso ranking de los cien más ricos de España elaborado por la revista Forbes. Su inclusión en esta edición, ocupando la novagésima posición, marca un hito significativo en su trayectoria profesional y financiera.

Entrada histórica en el ranking de magnates

La publicación estima que el patrimonio neto de Riquelme asciende a 620 millones de euros. Esta cifra consolidada le permite superar a figuras reconocidas del sector financiero y empresarial español, incluyendo a la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, así como a los accionistas de Acciona, Daniel y Nieves Entrecanales.

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Un dato comparativo notable dentro de la lista es que este puesto le sitúa por delante del cantante internacional Julio Iglesias. La entrada de Riquelme ocurre en un contexto de alta visibilidad pública, tras su reciente candidatura a la presidencia del Real Madrid en una contienda que enfrentaba el poder establecido con nuevas propuestas.

Estrategia empresarial y expansión global

El núcleo de su riqueza reside en Grupo Cox, la compañía multinacional que preside como ejecutivo y que fundó. La organización se especializa en servicios esenciales de agua y energía, operando como una utility integrada en los ciclos del agua y la generación eléctrica.

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Una de las maniobras corporativas más destacadas de Grupo Cox fue el rescate histórico de la empresa Abengoa. Esta operación estratégica posicionó al grupo como un actor clave en la reestructuración del sector industrial español.

La expansión internacional se aceleró con la adquisición de Iberdrola México. Esta transacción valorada en 4.000 millones de dólares se cerró en abril de 2026 y ha redefinido la escala del grupo, aportando un crecimiento patrimonial sin precedentes para un profesional de su juventud.

Visibilidad pública y contexto político

La carrera política de Riquelme saltó a la palestra cuando decidió plantar cara a Florentino Pérez por la dirección del Real Madrid. Pérez anunció la convocatoria de elecciones al detectar una campaña en su contra, lo que llevó a Riquelme a presentarse como candidato tras un periodo de análisis.

Aunque las urnas no favorecieron su candidatura, el proceso elevó su reconocimiento público en España y en el ámbito internacional. Su perfil deportivo era conocido en círculos empresariales, pero el intento de gestión deportiva consolidó su imagen como un líder capaz de desafiar estructuras de poder.

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Proyección frente a la competencia directa

A pesar de su éxito, Riquelme mantiene una distancia considerable con los principales actores del ranking. Florentino Pérez ocupa el séptimo puesto con un patrimonio estimado de 4.900 millones de euros, impulsado principalmente por el crecimiento de su compañía, ACS.

La trayectoria de Riquelme comenzó en Panamá con negocios de hormigón antes de pivotar hacia las energías renovables. Ha establecido una sólida base operativa en América Latina, con proyectos en México, Chile, Colombia y Guatemala, complementando sus actividades en España.

El sector de las energías renovables le augura un futuro de crecimiento sostenido. Su capacidad de adaptación le ha permitido diversificar sus activos desde el concreto hasta la infraestructura energética global, consolidando su posición en la élite económica española.