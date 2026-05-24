Enrique Riquelme confirma candidatura y se hace cargo del Real Madrid

El Real Madrid confirma la candidatura de Enrique Riquelme para la presidencia del equipo blanco mediante un comunicado emitido este domingo. La noticia confirma que Florentino Pérez deberá competir con Riquelme en la carrera por la presidencia del equipo blanco. Riquelme ha presentado su candidatura dentro de plazo, cumpliendo con todos los requisitos exigidos en la normativa electoral y las normas legales pertinentes. Además, el organismo bersamaan ha informado de que Riquelme entregó dentro del plazo los siguientes artículos: "escrito de presentación", "la relación de los miembros que componen la candidatura con la firma y aceptación expresa de todos y cada uno de ellos", y "un programa electoral que se recepciona con sello de entrada fechado a 23 de mayo de 2026". Ahora, se espera que la Junta Electoral el próximo lunes establezca una fecha para las elecciones, teniendo en cuenta que éstas podrán ser cualquier día durante los próximos 15 días, sin cuenta desde este domingo.

Actualizado a las 17:28h. La junta electoral del Real Madrid ha confirmado este domingo la candidatura de Enrique Riquelme mediante un comunicado. La noticia confirma lo esperado en los últimos días: Florentino Pérez tendrá como rival al empresario en la carrera por la presidencia del equipo blanco.

"Presentada en plazo y reuniendo la misma todos los requisitos exigidos en las vigentes normas electorales y demás disposiciones legales aplicables, esta junta electoral adopta por unanimidad el siguiente acuerdo: Proclamar válida la candidatura presentada y encabezada por D. Enrique José Riquelme Vives, de conformidad con lo que dispone el artículo 40, apartados B) y C) de los vigentes estatutos del club y traslada comunicación de aceptación a la dicha candidatura a través de la dirección de correo electrónico aportada por el candidato.

Además, el organismo aseguró que Riquelme entregó dentro de los plazos el "escrito de presentación", "la relación de los miembros que componen la candidatura con la firma y aceptación expresa de todos y cada uno de ellos", y "un programa electoral que se recepciona con sello de entrada fechado a 23 de mayo de 2026". Ahora, se espera que este lunes, la misma Junta Electoral ponga fecha a las elecciones, que podrían ser cualquier día de los próximos 15 contando desde este domingo





abc_tecnologia / 🏆 39. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Candidaturas Elecciones Real Madrid Enrique Riquelme Florentino Pérez Candidatura Plazo Requisitos Norma Electoral Estatutos Programa Electoral Fecha De Elecciones

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La banca española deniega el aval a Riquelme para optar a la presidencia del Real MadridEl presidente de Cox Energy estaría negociando con bancos internacionales conseguir el 15% del presupuesto del club, requisito establecido para concurrir a las elecciones....

Read more »

Enrique Riquelme anunció oficialmente su candidatura a la presidencia del Real MadridEl expresidente del Valencia y medianista Enrique Riquelme, junto a Florentino Pérez, presentó su candidatura a la presidencia del Real Madrid de manera formal en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, con un aval del 15% del presupuesto general de gastos del club y otros requisitos.

Read more »

Enrique Riquelme presenta su candidatura a la presidencia del Real Madrid: ¿lo aceptará la Junta Electoral?El empresario de 31 años sería el primer rival de Florentino Pérez desde 2006, cuando dimitió y Ramón Calderón se impuso a cuatro candidatos. Ha presentado los documentos esta tarde de sábado.

Read more »

El Real Madrid admite y proclama la candidatura de Enrique Riquelme: habrá elecciones a la presidenciaLa Junta Electoral ya validó el proyecto de Florentino Pérez. Es el primer proceso electoral en el club blanco en el que se enfrentarán dos candidatos desde 2006.

Read more »