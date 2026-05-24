Enrique Riquelme confirma candidatura para presidencia del Real Madrid

La junta electoral del Real Madrid ha validado la candidatura de Enrique Riquelme como presidente de Cox y aspirante a presidir el club blanco. Riquelme entregó la documentación requerida en el sábado para confirmar su candidatura a la presidencia del club blanco. Todo el aval bancario por valor de 193 millones de euros fue asumido por la filial en España de Andbank. La campaña de Riquelme se inicia oficialmente después de dos días después de que informara por carta su disposición de presentarse a las elecciones.

La junta electoral del Real Madrid ha validado la candidatura de Enrique Riquelme como presidente de Cox y aspirante a presidir el club blanco. Riquelme entregó la documentación requerida en el sábado para confirmar su candidatura a la presidencia del club blanco.

Todo el aval bancario por valor de 193 millones de euros fue asumido por la filial en España de Andbank. La campaña de Riquelme se inicia oficialmente después de dos días después de que informara por carta su disposición de presentarse a las elecciones





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