Enrique Riquelme anuncia junta con Rosauro Varo y Ángel Martín

El empresario Enrique Riquelme, proclamado candidato por la Junta Electoral a las elecciones del Real Madrid, hizo pública la relación de directivos que compondrán su hipotética junta. Entre ellos se encuentra los conocidos empresario Rosauro Varo y Ángel Martín, y solo una mujer entre doce.

El empresario Enrique Riquelme , proclamado candidato por la Junta Electoral a las elecciones del Real Madrid , hizo pública la relación de directivos que compondrán su hipotética junta.

Entre ellos se encuentra los conocidos empresario Rosauro Varo y Ángel Martín, y solo una mujer entre doce. El abogado Medina Cuadros Abogados, que ejerce actualmente como secretario del Consejo de Administración de Grupo Cox, es socio director del despacho y ha sido consejero de Formula E, el campeonato mundial de coches eléctricos.

El empresario con inversiones en España, México y Reino Unido, nacido en México, ha trabajado en el grupo empresarial familiar y ha sido consejero dominical y accionista en GAM, Cortefiel, Sniace y Grupo Hotelero Santa Fe, compañía hotelera de México. El empresario español de la familia fundadora de la joyería Nicols, licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, es presidente detallista del gremio de joyeros, plateros y relojeros de Madrid.

El licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, director de relaciones institucionales de Medina Cuadros Abogados, fue consejero delegado de GDM, central de ventas del Grupo PRISA. El director financiero global del Grupo Cox, con una experiencia de dieciocho años en banca de inversión internacional, es médico y empresario, fundador y director médico de la Clínica Menorca. Un directivo español con una larga trayectoria en el sector de la automoción, es socio número 4.209 del Real Madrid.

Un empresario vinculado al sector de la automoción y a la inversión privada, ha ocupado cargos de responsabilidad en compañías del sector agroalimentario, el motor y la distribución de vehículos premium. Una directiva financiera que ha desarrollado su carrera en firmas como PwC y, principalmente, en el Grupo QDQ Media, donde desempeña el cargo de directora financiera y miembro del Comité de Dirección. Fue vicedecano del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de la Comunidad Valenciana.

Asimismo, desempeñó el cargo de patrono de la Fundación Real Madrid y es socio del Real Madrid. Preside Best Fruit, cooperativa agroalimentaria





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