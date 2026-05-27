Enrique Riquelme advierte que el Real Madrid necesita un proyecto a largo plazo y no una solución puntual con Mourinho

El empresario Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, critica la propuesta de Florentino Pérez de volver a contratar a José Mourinho y plantea la necesidad de un plan estructural sostenible, considerando a entrenadores como Jürgen Klopp para guiar al club hacia el futuro.

En una entrevista concedida a ABC, el empresario alicantino Enrique Riquelme expresó con claridad su visión sobre la dirección que debe tomar el Real Madrid tras la reciente convocatoria de elecciones internas.

El club, que por primera vez en dos décadas permitirá a sus socios votar directamente sobre el futuro de la entidad, celebrará el proceso electoral el 7 de junio en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid. Riquelme, quien se ha presentado como candidato a la presidencia, subrayó que su objetivo no es simplemente obtener un porcentaje de votos, sino lograr una mayoría suficiente para implementar un proyecto estructural que trascienda los ciclos cortos de gestión.

Riquelme criticó enérgicamente la propuesta de Florentino Pérez de reincorporar a José Mourinho al banquillo del equipo, calificándola como una solución improvisada que no responde a las necesidades de largo plazo del club. Según sus palabras, "el Real Madrid necesita un proyecto de futuro, no una tirita para el momento actual". Aseguró que la continuidad de una estrategia basada en fichajes temporales y decisiones tácticas de corto plazo puede ser perjudicial para la identidad y la competitividad del equipo.

En su lugar, el candidato abogó por la contratación de entrenadores con una visión clara y estable, capaces de construir una filosofía de juego sólida y de largo alcance. En cuanto a posibles alternativas, Riquelme mencionó a varios técnicos que podrían encajar en la hoja de ruta que propone.

Entre ellos, destacó el nombre de Jürgen Klopp, a quien describió como "un entrenador que me encanta y que ya elogió en 2021", aunque reconoce que actualmente está vinculado al proyecto de Red Bull y que su disponibilidad es incierta. También señaló que no se limitaría a un solo nombre, indicando su apertura a considerar a otros directores técnicos de referencia, como Thomas Tuchel o incluso a talentos emergentes dentro del fútbol europeo.

Su mensaje central es que el Real Madrid debe apostar por la estabilidad, la continuidad y la construcción de una plantilla y un estilo de juego que perduren más allá de la gestión inmediata de cualquier presidente. El contexto electoral se produce mientras el club celebra la reciente victoria en la liga, obtenida tras una temporada donde el equipo ha demostrado capacidad para superar a rivales como el Benfica.

Sin embargo, Riquelme advierte que los éxitos puntuales no deben eclipsar la necesidad de un plan estructural que garantice la competitividad del Real Madrid en las próximas décadas. Al afirmar que no cuenta con el respaldo de ningún partido político, el candidato busca distanciar su candidatura de intereses externos, enfocándose en la transparencia y la defensa de los valores madridistas.

En definitiva, la decisión que tomen los socios el 7 de junio marcará un punto de inflexión: optar por una gestión que privilegie proyectos de largo plazo o seguir con una visión centrada en soluciones rápidas y puntuales





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