Enrique Krauze celebra 25 años de Letras Libres en España, analizando el estado de la democracia en América Latina y la necesidad de alternancia política.

El historiador y ensayista mexicano Enrique Krauze se encuentra actualmente en España para conmemorar el vigésimo quinto aniversario de la edición local de la revista Letras Libres, publicación que él mismo fundó en México después del fallecimiento de Octavio Paz.

Rescate del legado intelectual

Krauze explica que este proyecto editorial es heredero directo de la mítica revista Vuelta, dirigida por el poeta paciano, y afirma que tras la muerte de este en 1998 fue esencial continuar su legado bajo un nuevo nombre. El primer número de la versión española se publicó en septiembre de 2001, con una portada que mostraba un cubo de Rubik y el titular Fanatismos de la identidad, justo once días antes de los ataques a las Torres Gemelas.

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Esperanza en la política latinoamericana

Ante las noticias recientes de Venezuela, donde María Corina Machado ha regresado tras años de exilio, Krauze valora el valor heroico de la líder opositora, equiparando su dimensión a la de Simón Bolívar, y destaca que el socialismo del siglo XXI se está desmoronando desde dentro a pesar de bloquear la alternancia. En Brasil, celebra que Lula da Silva pueda ganar elecciones nuevamente porque las leyes y el pueblo lo exigen, subrayando que la democracia garantiza la alternancia y no necesariamente el acierto inmediato de los gobernantes.

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Alerta sobre la erosión democrática

Aunque ve el mapa democrático mundial con menos preocupación debido a transiciones exitosas en Chile, Argentina, Perú y Paraguay, Krauze identifica zonas preocupantes que incluyen a México y a su país actual de residencia. Señala que la Transición española abrió una etapa de concordia basada en el principio de no matarse por defender ideas distintas, un pacto esencial que se ha erosionado seriamente en los últimos veinte años en su contexto actual.

Crítica al enfriamiento bilateral

El intelectual atribuye el distanciamiento reciente a un desinterés terrible de España hacia América Latina y a la tendencia de México a revivir querellas ideológicas del siglo XIX, algo que considera un error estratégico e histórico. Krauze sostiene firmemente que los vínculos culturales entre ambas orillas son profundos, irreversibles y benignos, contrastando con las frondas políticas que separan, mientras defiende que el futuro electoral del 29 de noviembre debe arrojar resultados claros que permitan una alternancia saludable.