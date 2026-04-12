Eni: Liderazgo en rentabilidad impulsado por el precio del crudo y una estrategia sólida

La petrolera italiana Eni lidera el Euro Stoxx 50 con un avance del 48%, superando al mercado general. La subida del crudo por la inestabilidad geopolítica y el cierre de Ormuz, junto con una estrategia diversificada y acuerdos clave, impulsan su éxito. Los analistas prevén un crecimiento continuo y atractivos dividendos.

La petrolera italiana Eni se posiciona como líder indiscutible en rentabilidad dentro del Euro Stoxx 50 durante el año, con un impresionante avance del 48%. Este rendimiento supera ampliamente la media del selectivo europeo, que se sitúa en un modesto 2,6%.

Este excepcional desempeño coincide con la escalada del precio del crudo, impulsada por la inestabilidad geopolítica y, más concretamente, por el conflicto en Irán y el cierre estratégico del estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el transporte de petróleo.<\/p>

Desde el inicio de este conflicto, el precio del crudo ha experimentado un incremento significativo del 22%, marcando el mayor aumento registrado en el Euro Stoxx 50 y alcanzando niveles máximos no vistos desde 2008. La solidez de la acción de Eni se mantiene firme, incluso ante las fluctuaciones del precio del crudo provocadas por las declaraciones contradictorias de figuras influyentes como Donald Trump. Varios analistas han actualizado sus valoraciones y perspectivas de negocio sobre Eni, resaltando su potencial y consolidación en el mercado.<\/p>

Entre las firmas que han revisado al alza sus estimaciones se encuentran Divacons Alphavalue, Mediobanca, RBC y Bankinter, lo que indica una confianza creciente en la estrategia y el futuro de la compañía. Las recomendaciones mayoritarias de los analistas apuntan a mantener la posición en acciones de Eni, con un 55,6% del total. Las recomendaciones de compra representan un 37%, mientras que las de venta son minoritarias, con un 7,4%. El precio objetivo medio de la acción se sitúa en 23,96 euros, un valor que refleja la solidez actual de la compañía.<\/p>

La tensión global generada por la crisis energética y el cierre del estrecho de Ormuz, si bien afecta al sector energético, tiene un impacto limitado en Eni. Según fuentes de Bloomberg, la compañía italiana tiene menos del 7% de su producción en riesgo debido a esta situación. Además, el posible impacto en su flujo de caja podría ser mitigado si el precio del Brent experimenta un aumento de solo siete dólares sobre el promedio de 68 dólares previsto para 2025. Esto sugiere que, con un precio del barril por encima de los 100 dólares, Eni podría obtener beneficios adicionales.<\/p>

Más allá del contexto actual, Eni, controlada en un 31,8% por el gobierno italiano, representa una opción de inversión atractiva, según Jefferies. La firma destaca la propuesta de inversión diferenciada e integrada en petróleo y gas de Eni, fundamentada en la disciplina financiera, una mayor exposición al gas natural y un modelo de cartera flexible. Un hito importante para la compañía fue el acuerdo alcanzado a finales de 2025 con BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo, quien adquirió el 49,99% del capital de la filial de captura de carbono Eni CCUS.<\/p>

Esta estrategia de satélite permite a Eni mantener la operatividad y el crecimiento de la producción, reciclando capital y disminuyendo significativamente el riesgo de ejecución y de balance. RBC reconoce una creciente aceptación de la estrategia de Eni, que inicialmente generó algunas reservas, pero que ha demostrado su eficacia con el tiempo. En cuanto a su posición en el sector, Eni destaca por su fuerte posición a largo plazo en recursos de exploración y producción, con un crecimiento líder del 3%-4% anual, lo que representa una ventaja estratégica, especialmente en un contexto de posibles precios más altos de las materias primas.<\/p>

Morningstar subraya que, si bien la actividad de hidrocarburos tradicionales seguirá siendo el principal motor de beneficios en la próxima década, Eni se diferencia de sus competidores con un modelo satélite, separando sus negocios de transición y explorando posibles salidas a bolsa. Eni tiene como objetivo generar 13.000 millones de euros en ingresos de estas unidades entre 2019 y 2030. El grupo proyecta para los próximos años un fuerte crecimiento del flujo de caja, disciplina financiera y la generación de nuevas fuentes de ingresos que impulsarán un retorno del capital empleado superior al 13% en 2030.<\/p>

Estas estimaciones podrían incluso ser superadas tras el reciente acuerdo para la exportación de gas desde Venezuela, lo que podría añadir volúmenes significativos. La energética italiana ha incrementado la distribución de dividendos a entre el 35% y el 45% del flujo de caja operativo, lo que demuestra su compromiso con los accionistas. Para este año, se prevé repartir 1,10 euros por acción, un 5% más que en 2025, a lo que se suma el impacto positivo de un programa de recompra de acciones de hasta 1.600 millones de euros.<\/p>

Bankinter destaca que Eni presenta un balance sólido, con una ratio de endeudamiento prevista en la nueva guía entre el 10% y el 15%, un dividendo atractivo con un cupón estimado del 5,7% para 2026, una cartera diversificada y un aumento considerable de la producción, superior al 7%. Los resultados del primer trimestre de 2026 serán publicados el 24 de abril. Divacons Alphavalue subraya la exposición de Eni a países con alto riesgo político, como Libia y Venezuela, con una excepcional densidad de recursos, centrada en activos maduros, lo que proporciona acceso a volúmenes significativos con una disciplina de capital más rigurosa que la de sus competidores que optan por proyectos nuevos.<\/p>

Además, la firma destaca que los nuevos descubrimientos han añadido a Eni 12.000 millones de barriles adicionales en los últimos cinco años, casi el doble que sus competidores.<\/p>





CincoDiascom / 🏆 4. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eni Petróleo Euro Stoxx 50 Rentabilidad Estrategia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La reina Letizia sorprende al hablar catalán en una reunión con empresarias de LleidaLa reina Letizia participó en una reunión en Lleida con la Associació Professional d'Empresàries Ap!Lleida, donde conversó sobre liderazgo, inclusión, y sostenibilidad. Destacó por hablar catalán, demostrando su cercanía a la comunidad y su adaptación a la diversidad española.

Read more »

Díaz-Canel asegura que no renunciará a la presidencia de Cuba pese a la presión de TrumpEl mandatario cubano ha señalado que los puestos de liderazgo en la isla 'no son elegidos por el Gobierno estadounidense'.

Read more »

Gobierno italiano redefine cúpulas de empresas estatales: continuidad en Enel y Eni, cambio en LeonardoEl gobierno italiano renueva los altos cargos en empresas con participación estatal, confirmando a Flavio Cattaneo y Claudio Descalzi en Enel y Eni respectivamente, y designando un nuevo líder en Leonardo. Enel, con una capitalización récord, y Eni continúan con sus planes estratégicos bajo la dirección existente.

Read more »

La Reina Letizia celebra el liderazgo femenino en Lleida, hablando en catalán y destacando a las empresarias.La Reina Letizia, en un acto en Lleida, presidió la entrega de premios a empresarias, conversó en catalán y reafirmó el compromiso de la Corona con la igualdad y el apoyo al emprendimiento femenino, destacando la importancia de la diversidad en el ámbito empresarial.

Read more »

La Reina Letizia destaca el liderazgo femenino en Lleida y habla en catalánLa reina Letizia participó en un acto en Lleida, destacando el papel de las mujeres empresarias y demostrando su compromiso con la diversidad cultural y lingüística de España al hablar en catalán.

Read more »

EL ESPAÑOL refuerza su equipo directivo con nombramientos clave para el futuroEl diario EL ESPAÑOL incorpora a Charo Izquierdo, María Luisa Rodríguez Bello y Ana Núñez-Milara a su equipo directivo, fortaleciendo su apuesta por el liderazgo femenino, la diversificación y la innovación.

Read more »