Enervit lanza el Gel de Lactato C2:1 PRO, fórmula con 90 g de carbohidratos y lactato de sodio. Diseñado para el UAE Team Emirates, optimiza la energía en esfuerzos de alta intensidad.

La compañía Enervit, reconocida como proveedor oficial de nutrición del UAE Team Emirates, ha anunciado el lanzamiento oficial de su nuevo producto especializado: el Gel de Lactato C2:1 PRO. Esta nueva formulación está diseñada específicamente para ciclistas y atletas de élite que requieren una suplementación energética de alta precisión. El fabricante asegura que el gel aporta una carga masiva de 90 gramos de hidratos de carbono, utilizando una combinación específica de glucosa y fructosa en una proporción exacta de 2:1. Además, la fórmula incluye 10 gramos de lactato de sodio, un componente clave para maximizar la disponibilidad de energía durante esfuerzos físicos de máxima intensidad.

Mecanismo de absorción y eficiencia metabólica

La innovación técnica del Gel de Lactato C2:1 PRO radica en la asociación estratégica de fuentes de energía que siguen vías de absorción y utilización metabólica completamente diferentes. Esta combinación permite ampliar significativamente la disponibilidad de sustratos oxidables durante la actividad física prolongada. El producto actúa principalmente como un elemento normal en las primeras etapas de transformación de la glucosa para obtener energía, un proceso bioquímico conocido como glucólisis. Al incorporar lactato, el sistema aprovecha un mecanismo fisiológico natural donde la molécula producida en una zona del organismo puede redistribuir su energía hacia otras áreas necesitadas.

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El lactato generado en las fibras musculares rápidas tiene la capacidad de desplazarse hacia otras fibras más ricas en mitocondrias, las cuales están especializadas en el metabolismo aeróbico. Este transporte ocurre dentro del mismo músculo esquelético, hacia otros músculos esqueléticos adyacentes e incluso hacia órganos vitales de alto consumo energético, como el corazón y el cerebro. Esta redistribución eficiente de recursos energéticos asegura que el atleta mantenga un nivel óptimo de rendimiento sin comprometer su fisiología interna. El desarrollo de esta composición específica fue una colaboración directa entre Enervit y el profesor George A. Brooks, quien ha aportado su expertise científico para validar la eficacia de la fórmula.

Posiciones de stakeholders y contexto competitivo

El contexto en el que se presenta este nuevo producto está respaldado por el éxito histórico del UAE Team Emirates en las competiciones más prestigiosas del ciclismo mundial. En el año 2025, el equipo batió un récord histórico acumulando 95 victorias en diversas carreras. Entre los logros más destacados se encuentran los cinco Tour de Francia conquistados por Tadej Pogacar y un Giro de Italia, consolidando a Enervit como una pieza fundamental en su estrategia deportiva. Esta relación de éxito ha llevado a la marca a validar científicamente sus productos en entornos de ultra competencia.

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El éxito del UAE Team Emirates no se limita exclusivamente a Tadej Pogacar. El elenco cuenta con un grupo variado de ciclistas de primer nivel que han firmado numerosos triunfos utilizando la nutrición de Enervit. Entre los integrantes destacados se encuentran el campeón del Mundo Brandon McNulty, Isaac del Toro, Joao Almeida, Jay Vine, Jhonatan Narváez y Adam Yates. La presencia de estos atletas de élite refuerza la credibilidad de la nueva fórmula, ya que sus necesidades energéticas son extremadamente exigentes. El profesor George A. Brooks aclaró recientemente que, por sí solo, el lactato no garantiza la victoria en el Tour de Francia, pero representa el siguiente paso lógico en una estrategia integral de ingesta de altas cantidades de carbohidratos.

Recomendaciones de uso y conservación del producto

Para obtener los beneficios completos del Gel de Lactato C2:1 PRO, los usuarios deben seguir un protocolo de consumo estricto que asegure la eficacia del producto. Se recomienda tomar el contenido de un gel mix durante las últimas dos horas de una actividad deportiva intensa. Esta ventana temporal está diseñada para cubrir la demanda energética más crítica del esfuerzo físico. Es fundamental tener en cuenta todas las demás fuentes de hidratos de carbono y de sodio que el atleta haya consumido previamente en su estrategia nutricional general. El objetivo es evitar el sobrepasamiento de los límites de absorción intestinal y garantizar una hidratación óptima.

El modo de empleo recomendado por los expertos de Enervit implica diluir el contenido de un gel mix con agua en un bidón de capacidad variable, ya sea de 500 o 750 ml. Esta técnica permite una ingesta más cómoda y una absorción más rápida compared a consumir el gel puro. El producto debe utilizarse obligatoriamente como parte de una dieta variada y equilibrada, complementando un estilo de vida saludable. En términos de conservación, una vez abierto el paquete, el producto restante debe guardarse en el frigorífico y consumirse estrictamente dentro de un plazo de 48 horas para mantener su integridad y seguridad alimentaria.