Enel y Endesa: El Futuro de las Energéticas en Juego con Cambios en la Cúpula

La junta de accionistas de Enel, controladora de Endesa, definirá el futuro de la compañía en un contexto de renovación de su cúpula directiva y tensiones políticas en Italia. Endesa ya ha iniciado su reestructuración del consejo.

El gigante italiano Enel , controlador de la eléctrica española Endesa , ha convocado una junta para el 12 de mayo. Esta asamblea se perfila como crucial para definir el futuro de la compañía, que este año se enfrenta a la posible renovación de su cúpula directiva. La atención se centra tanto en el presidente del consejo de administración , Paolo Scaroni , como en el consejero delegado, Flavio Cattaneo .

Ambos cargos, presidente y CEO, tienen una duración de tres años, lo que hace de este año un momento clave, especialmente dada la actual complejidad política que vive Italia. Enel está controlada en un 23,6% por el Estado italiano, aunque, en la práctica, el Gobierno italiano ejerce un control significativo sobre la empresa. Scaroni, con un rol principalmente institucional, y Cattaneo, quien ostenta la función de primer ejecutivo, asumieron sus cargos en mayo de 2023, ya con la actual primera ministra, Giorgia Meloni, al frente del Gobierno. La situación se complica por las tensiones internas en la coalición gobernante y las especulaciones sobre la influencia política en la gestión de Enel.\El sector energético italiano ha asumido que, al menos en el caso de Cattaneo, su nombramiento como consejero delegado de Enel se debió a la sugerencia expresa de Matteo Salvini, socio de Gobierno de Meloni. La relación entre Meloni y Salvini es conocida por sus complejidades, siendo aliados forzosos dentro de una coalición de derecha. Las quinielas sobre la continuidad de la cúpula de Enel son constantes en Italia, y cualquier decisión que se tome tiene un impacto directo en Endesa. La cuenta atrás para esclarecer el futuro de ambas empresas ha comenzado. El sistema de elección de consejeros en Enel difiere del español. Antes de la junta, se presentan las llamadas 'listas', en las que los accionistas, o grupos de accionistas, proponen sus candidatos al consejo. La fecha límite para la presentación de estas listas es el 21 de abril. La situación vivida el año pasado, cuando se eligió a Cattaneo, fue particularmente significativa en España, ya que una de las listas, propuesta por el fondo británico Covalis, planteaba la inclusión de los españoles Daniel Lacalle y Paulina Beato en el consejo de Enel. \Aparte de lo que ocurra en Enel, en Endesa, controlada en un 70% por la empresa italiana, la reestructuración del consejo ya ha comenzado. El consejo de Endesa convocó una junta para el 28 de abril. En esa reunión, se decidió la renovación de José Bogas, actual consejero delegado, pero solo como consejero externo. Endesa aún no ha revelado el nombre de su sucesor, quien tomará el relevo de Bogas, con quien Cattaneo ha mantenido una relación tensa en los últimos meses. Se espera que Gianni Vittorio Armani, actual director de redes de Enel y cercano a Meloni, sea el elegido para sustituir a Bogas. Armani ya forma parte del consejo de Endesa. Armani cuenta con una amplia experiencia en el sector, habiendo trabajado en Terna entre 2005 y 2015, donde llegó a ser consejero delegado, equivalente a Red Eléctrica en España. La elección del nuevo consejero delegado de Endesa, y el desenlace de la junta de Enel, son elementos clave que determinarán el futuro de estas importantes empresas energéticas





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