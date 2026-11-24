El valor eléctrico perfora su tendencia y cede la media de 50 sesiones. Analizamos el impacto técnico de 43,40 euros y los soportes clave tras el dato de 1.962 millones.

Las acciones de Endesa han experimentado una presión vendedora significativa que ha provocado la ruptura de la directriz alcista que mantenía desde junio en el nivel de 43,40 euros. Este evento técnico ha generado una fase de ajuste intenso en la cotización, llevando al título a perder también la media móvil de 50 sesiones, un indicador clave que señala una debilidad operativa en el horizonte de corto plazo. A pesar de esta coyuntura negativa inmediata, la estructura fundamental del valor permanece sólida para el medio y largo plazo.

Fundamentos financieros y contexto macroeconómico

La compañía eléctrica, liderada en el consejo por Gianni Vittorio Armani y Flavio Cattaneo, ha presentado unos resultados financieros robustos que contrastan con su volatilidad bursátil reciente. De manera específica, Endesa ha registrado un beneficio neto acumulado de 1.962 millones de euros correspondientes al periodo finalizado en septiembre de 2026. Esta cifra representa un incremento sustancial del 14,7 por ciento en comparación con ejercicios anteriores, demostrando la capacidad generadora de la organización.

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Adicionalmente, el beneficio ordinario neto, que es la métrica base para determinar la política de retribución a los accionistas, se ha expandido un 22,5 por ciento hasta alcanzar la cifra de 2.125 millones de euros. Este respaldo financiero constituye un factor fundamental que sustenta la valoración a largo plazo. Simultáneamente, en el escenario global, la inteligencia artificial ha reactivado la confianza de los inversores a través de declaraciones de Jensen Huang, impulsando rebotes importantes en Wall Street durante octubre de 2026.

Análisis técnico de la ruptura de tendencias

El deterioro técnico actual se manifiesta mediante la pérdida de la directriz alcista principal establecida en 43,40 euros, un nivel que actuaba como sostén crítico de la tendencia positiva. La perforación de este nivel indica que el mercado está transiciónando hacia una corrección más profunda. Para reactivar las señales de compra confiables, el precio tendría que recuperar la zona de los 43,50 euros, estableciendo un primer objetivo técnico de retorno en 44,75 euros.

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Los indicadores de momento refuerzan esta interpretación de corrección técnica. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) muestra una pérdida temporal de tracción alcista, aunque se mantiene lejos de zonas de sobreventa extrema. Por su parte, el MACD ha cruzado a la baja su línea de señal, lo cual confirma la debilidad momentánea. Sin embargo, mientras ambos indicadores permanezcan cerca de la línea de cero, se trata de una corrección dentro de una tendencia de fondo alcista y no de un cambio estructural.

Soportes críticos y próximos pasos operativos

En caso de que la debilidad persista, el mercado cuenta con niveles de defensa específicos que los inversores deben monitorear de cerca. El primer soporte intermedio relevante se ubica en 40,70 euros, actuando como la primera barrera de compra potencial. Por debajo de esta cotización, la media móvil de 100 sesiones en 42,15 euros constituye la siguiente línea de contención importante para mantener la integridad de la posición a largo plazo.

La perforación de la media móvil de 100 sesiones en 42,15 euros implicaría un riesgo de caída mayor y justificaría el corte de pérdidas para traders defensivos. Más abajo, la zona próxima a 41,30 euros actuaría como la siguiente parada estructural. Mantener la posición mientras no se ceda la zona de 42,15 euros es la estrategia predominante, ya que la estructura de fondo sigue mostrando máximos y mínimos relativos crecientes desde los 46,11 euros históricos.

Estrategia de reactivación y validación del mercado

Para confirmar el fin de la corrección actual, el activo debe generar una señal de entrada clara mediante la recuperación de la línea tendencial alrededor de 43,50 euros. Esta validación técnica requiere dos cierres diarios consecutivos por encima de este umbral, o alternativamente, un cierre semanal por encima de dicha resistencia. Además, esta acción debe ir acompañada de filtros de volumen adecuados para asegurar la convicción institucional detrás del movimiento.

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Los alcistas deben reaccionar con rapidez en los próximos días; de lo contrario, Endesa podría seguir goteando a la baja hasta niveles de soporte inferiores que logren detener su caída. La recuperación de los niveles perdidos es fundamental para validar que la venta inicial fue una reacción exagerada a los datos técnicos y no un desajuste en los fundamentales de la empresa, los cuales continúan siendo muy positivos para sus accionistas a largo plazo.