Los sondeos indican que el PP y Vox sumarían entre 194 y 199 diputados. La derecha mantiene la llave de la Moncloa pese a la recuperación del PSOE.

Las principales encuestas electorales reflejan una estabilización en la intención de voto tras diez días de campaña, consolidando un escenario favorable para la coalición formada por el Partido Popular (PP) y Vox. A excepción de los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), existe un amplio consenso en que la suma de la derecha poseería las claves para acceder a la Presidencia del Gobierno en la Moncloa. Los números indican que el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE) ha comenzado a recuperarse, reduciendo la ventaja inicial que tenía frente al PP, pero sin alterar la dinámica global que favorece a la formación de una mayoría legislativa clara en el bloque conservador.

Márgenes holgados para la mayoría conservadora

Los sondeos más recientes sitúan a la alianza entre el PP y Vox en una franja de entre 194 y 199 diputados. Esta cifra se mantiene holgadamente por encima de los 176 escaños necesarios para obtener la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Por su parte, otro análisis destacado señala que el PP, Vox y Unión del Pueblo Navarés (UPN) sumarían 187 escaños, superando en once puestos la barrera del absolutismo parlamentario. Este bloque de la izquierda, que incluye a los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez en 2023, se quedaría rondando los 150 diputados, lo que dejaría muy claro el resultado del conteo electoral.

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Reparto territorial y ventaja personal de Feijóo

Los cambios en la tendencia electoral ya han alterado el reparto de diputados en 22 circunscripciones desde el inicio de la campaña, dejando 23 provincias en una batalla al límite. A pesar de esta competencia intensa en varias provincias, ningún escenario pone en peligro la mayoría del bloque de derechas a nivel nacional. Los datos muestran que Alberto Núñez Feijóo supera a Pedro Sánchez por tres puntos porcentuales y una diferencia de 20 escaños. Feijóo obtendría el 32,9% de los votos, lo que le permitiría ganar las generales con entre 131 y 136 escaños como cifra individual, reforzando la hegemonía de su partido.

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Origen histórico del silencio electoral

La peculiaridad de la ley electoral española, establecida en el artículo 69, prohíbe la publicación y difusión de sondeos durante los cinco días anteriores a la votación. Esta norma es crucial para entender la estrategia actual, ya que busca evitar efectos negativos sobre la participación de los votantes. Para contextualizar, hay que remontarse al año 1980, época en la que Manuel Fraga propuso esta regla tras los malos resultados de 1979. Su Coalición Democrática sufríó un descalabro debido a la publicación de un sondeo cinco días antes de las elecciones, que pronosticó su derrota y desmovilizó a sus potenciales electores, un hecho que Fraga buscó blindar con esta legislación.

Reacciones políticas y contexto legal

Mientras el PSOE y el PP lanzan llamamientos intensos para movilizar a sus bases, Vox mantiene una postura diferente cuestionando la eficacia del voto útil. Simultáneamente, la coalición Frente Amplio critica la estrategia política de Sánchez, señalando diferencias tácticas claras en el terreno de juego. Además, en el ámbito de la tecnología electoral, la aplicación MiDNI sigue en el debate sobre si podrá utilizarse para el voto por correo el 29 de noviembre. En el plano judicial, el Tribunal Supremo mantiene suspendido el voto de 163.355 nacionalizados por la Ley de Nietos, un fallo que el magistrado Fernando Portillo ha aclarado que podría derivar en indemnizaciones económicas por la privación de un derecho fundamental.