Encuestas 29N: PP y Vox suman mayoría en Congreso según 'La Razón' y 'El Mundo'

Los sondeos previos al 29 de noviembre proyectan un triunfo del PP y Vox para gobernar juntos, mientras el PSOE pierde apoyo. Análisis detallado de escaños y impacto en el Senado para las elecciones generales 2026.

Los sondeos de opinión publicados antes de las elecciones generales del 29 de noviembre predicen un cambio significativo en el equilibrio de poder en España. Las mediciones indican que la formación conservadora podría superar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, mientras que los resultados en el Senado mostrarían un escenario más estable pero con limitaciones clave para las coaliciones de gobierno.

Proyecciones de escaños para el Congreso

El Partido Popular (PP) lograría entre 105 y 111 diputados según la encuesta del periódico El Mundo, lo que representa una ligera caída en comparación con las elecciones generales anteriores. Por su parte, Vox duplicaría su representación parlamentaria, alcanzando entre 66 y 68 escaños, un salto considerable respecto al resultado obtenido en el último proceso electoral nacional. Esta proyección refleja un crecimiento notable del partido de extrema derecha en territorios como Cataluña y Galicia, donde conseguiría dos escaños en la cámara baja.

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En contraste, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) experimenta una merma en su apoyo, recuperando apenas medio punto porcentual en algunas encuestas, pero manteniéndose a seis puntos de distancia de los populares. Según las estimaciones de La Razón, los socialistas obtendrían entre 102 y 104 escaños. Esta cifra, aunque considerable, se sitúa por debajo de la combinación de votos que obtendrían el PP y Vox juntos, lo que facilitaría una coalición de gobierno entre ambas formaciones.

Dinámica de votantes y nuevas tendencias electorales

Los datos revelan un desplazamiento significativo de la electorado hacia las formaciones situadas a la derecha. Mientras que el PSOE mantiene una base sólida, los partidos situados a su izquierda sufrirían un importante desplome en su representación parlamentaria. Este fenómeno electoral sugiere una fragmentación del voto progresista y una consolidación del bloque conservador y soberanista para la jornada del 29 de noviembre.

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Además de las cifras numéricas, el panorama informativo está marcado por la creciente influencia de la inteligencia artificial en el comportamiento del votante. Cada vez más ciudadanos recurren a estas herramientas para orientarse ante las urnas, un hábito que ha generado alertas entre los expertos sobre sesgos algorítmicos y posibles intentos de influir en las respuestas de los encuestados. Esta tecnología se perfila como un factor secundario pero relevante en la estrategia de comunicación de las campañas actuales.

Consecuencias para el Senado y gobierno

El panorama en el Senado se muestra más inerte, con el Partido Popular manteniendo la mayoría absoluta en la cámara alta. Sin embargo, esta ventaja parlamentaria presenta un obstáculo importante: la coalición entre el PP y Vox no lograría alcanzar la mayoría de tres quintos necesaria para ciertas reformas constitucionales o procesos legislativos de alta complejidad. Según las proyecciones, el bloque gobernante se quedaría a cuatro escaños de esa cifra crítica.

En el ámbito internacional, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha continuado con sus actividades diplomáticas en plena campaña electoral. Sánchez recibió al presidente de Brasil, Lula da Silva, una reunión que ocurre en un contexto donde las encuestas siguen dando la victoria a la fórmula Feijóo-Abascal. Esta división entre la gestión diplomática activa y las proyecciones internas de pérdida de poder refleja la tensión propia de los últimos días antes de los comicios.

Finalmente, el Gobierno de Sánchez ha acelerado la aprobación de medidas sociales en plena campaña, buscando consolidar su legado antes de la posible transición de poder. Estas decisiones ocurren paralelamente a la aspiración de Yolanda Díaz de convertirse en la primera mujer y la primera española en dirigir la Organización Internacional del Trabajo, aunque el actual director general es considerado el favorito para renovar su mandato. El 29 de noviembre definirá no solo quién gobierna, sino también la estructura del Senado y el balance de fuerzas en las próximas legislaturas.