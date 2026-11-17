El promedio de sondeos de elDiario.es para el 29N sitúa a la coalición derecha en 193 escaños. La izquierda necesita un fuerte repunte para competir.

La suma de PP y Vox cuenta con el respaldo de 193 diputados según el promedio de encuestas del diario español elDiario.es. Este dato confirma que la derecha y la extrema derecha tienen mayoría absoluta en las elecciones generales del 29N.

Resultados de votación por partido

El bloque conservador y la extrema derecha alcanzan un 50% de intenciones de voto. El promedio sitúa al PP en primer lugar con un 31,2% y al PSOE en segundo con un 27,3%. Vox mantiene un 18,8%, Frente Amplio un 7% y Podemos un 1,7%. La distancia entre bloques es de 14 puntos.

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La izquierda sumada alcanza el 36% de los apoyos. Este resultado es tres puntos inferior al obtenido en las elecciones del 23J. El fenómeno de giro a la derecha se repite casi en cada proceso electoral desde 2023. El PP baja dos puntos respecto a los comicios anteriores.

Vox sube casi siete puntos en comparación con las pasadas generales. Esta cifra incluye la aparición de SALF, formación del agitador Alvise Pérez. Las encuestas dan alrededor de un 2% de voto a esta nueva fuerza. La media exacta registrada es del 1,9%.

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Simulaciones y cálculo de escaños

Se ejecutaron 10.000 simulaciones para estimar la distribución de escaños. El margen de error de los sondeos se aplica en cada proceso. PP obtendría 128 diputados en el promedio de estas repeticiones. El PSOE seguiría con 108 representantes en el Congreso.

Vox casi dobla sus diputados actuales hasta llegar a 65. Frente Amplio suma 13 escaños en total. Esta cifra incluye a Unidad del Pueblo Canario y Front Valencià. Estos son candidaturas en las que también está Podemos presente. Superan los 31 escaños obtenidos en 2023 con listas conjuntas.

Los morados no lograrían representación según las estimaciones. La suma de derecha superaría con holgura los 176 diputados necesarios. Hoy están sobre los 193 escaños, dos menos que el viernes. Las estimaciones dan poca probabilidad a una mayoría en solitario del PP.

Fiabilidad del modelo electoral

Los cálculos dan mayoría a la suma de PP y Vox en nueve de cada diez simulaciones. Hay un 10% de probabilidades de que no consigan la mayoría absoluta. Las encuestas tendrían que sobrestimar mucho a los partidos conservadores. El margen de error provincial es mayor en esta evaluación.

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El modelo supone que el voto se reparte entre provincias igual que en elecciones pasadas. Se incluye un margen de error para cada territorio específico. Si un partido tiene una tendencia propia en un lugar concreto, el modelo no la puede anticipar. El PSOE en Catalunya en 2023 es un ejemplo de ello.

La izquierda tiene que remontar puntos hasta el 29N. Necesitan acercarse al bloque conservador. El promedio muestra una izquierda que reduce distancias. Aún así, la diferencia es de 14 puntos frente a los 15 de la semana anterior.