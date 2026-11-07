Encuesta SocioMétrica revela que solo el 22,2% de los trabajadores participará en la huelga general convocada por UGT y CCOO

Una amplia mayoría de los españoles considera la huelga general de este miércoles como una movilización política contra la oposición, con una baja intención de participación entre los empleados activos según encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Una nueva encuesta realizada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL desvela que únicamente el 22,2% de los trabajadores en activo tiene intención de secundar la huelga general convocada por los sindicatos UGT y CCOO para este miércoles. Los datos indican una clara percepción pública de que la convocatoria tiene un carácter partidista más que laboral.

Percepción política de la huelga general

El 73,4% de la población española considera que el paro es una movilización contra la oposición. Además, un 62,2% de los encuestados ve motivos políticos claros tras la convocatoria realizada el pasado 5 de octubre.

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Solo el 26,4% de los españoles cree que el motivo real de la huelga es la reivindicación del derecho a la vivienda. Entre los votantes del PSOE, apenas el 46,8% comparte esta visión. El 32,6% de los votantes del PSOE admite incluso que hay razones políticas detrás del paro.

Maria Jesús Montero afirmó que la huelga es política en una marea de esperanza. Consideró que el mundo del trabajo va a la huelga por mejores salarios y derechos. Sin embargo, en su equipo le dijeron que ni de broma participarían.

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Rechazo mayoritario y desconvocatoria

El 75% de los trabajadores en activo anuncia que no secundará el paro. Los más reacios son los jóvenes de 18 a 35 años con un 84,3%. Por encima del 90% rechazan el paro los votantes del PP y Vox.

El 56,6% de la población se muestra a favor de que los sindicatos desconvoquen la jornada de protesta antes de las elecciones generales. Feijóo ha pedido esta semana a los sindicatos que desconvocan el paro tras la tragedia de Uda.

Solo el 40,9% cree que debe seguir adelante el paro. Entre ellos, la mayoría de los votantes del PSOE (73,8%) y Sumar y Podemos (85%). El 71,3% duda de la eficacia de la huelga para abaratar el precio de la vivienda.

División política y estrategias de gobierno

María Jesús Montero debuta como jefa de estrategia de Sánchez. Confirmó la tesis de la vicepresidenta Yolanda Díaz sobre las razones políticas. Un amplio 62,2% confirma esta tesis tras la convocatoria.

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Sánchez afirma que la Ley de Vivienda funciona en Cataluña. El precio se disparó un 11% y la oferta cayó un 28% en 2024. Aunque se trata de una renovación y ampliación de medidas con efectos contrarios.

Ni los trabajadores en activo (79,3%) ni los parados (55%) confían en que esta huelga general vaya a forzar cambios. La mayoría de los votantes del PSOE (46,6%) tampoco lo cree.

Metodología de la encuesta electoral

El tracking electoral para EL ESPAÑOL acumula 6.508 entrevistas CAWI desde el 1 de septiembre. Se realizaron 1.615 entrevistas en los últimos dos días del sondeo.

La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97%. Se estima un error de equilibraje de ±3%.