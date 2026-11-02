Encuesta SocioMétrica: PP y Vox alcanzan 72% de probabilidad de mayoría reforzada en el Senado

Tras la tragedia de Urda, la derecha suma 166 senadores y asegura la renovación del Tribunal Constitucional, mientras el PSOE cae a 82 escaños en el sondeo de El Español.

Tras el impacto de la tragedia ferroviaria en Urda, un nuevo sondeo de SocioMétrica revela que el Partido Popular y Vox tienen un 72 % de probabilidades de lograr la mayoría de tres quintos en el Senado en las elecciones del 29 de noviembre. Este acuerdo estratégico entre ambas formaciones de derecha les permitiría controlar 166 de los 267 escaños de la Cámara Alta, una cifra clave para renovar órganos constitucionales de máxima relevancia como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial.

Desglose de escaños y acuerdos electorales

La suma del bloque de la derecha en la Cámara Alta alcanzaría exactamente 166 senadores, lo que facilita la renovación de órganos clave. Los acuerdos entre el Partido Popular y Vox para no competir en determinadas circunscripciones provinciales han sido determinantes para acariciar esta mayoría reforzada. La distribución de estos asientos se concreta en 156 senadores para el Partido Popular, desglosados en 133 electos directamente y 23 designados autonómicos. Por su parte, Vox obtendría 7 senadores, con 2 elegidos por voto popular y 5 provenientes de la designación autonómica. Además, la agrupación UPN-PP aportaría 3 senadores al cómputo total de la derecha.

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Renovación del Tribunal Constitucional y CGPJ

Esta mayoría de tres quintos es esencial para aprobar la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo mandato ha vencido. Según el artículo 159.1 de la Constitución, se exige esta cifra para que el Pleno del Senado apruebe la designación. Actualmente, la composición del Tribunal es favorable a la izquierda, pero este escenario podría cambiar drásticamente tras el 29 de noviembre. Además, la derecha también utilizaría esta mayoría reforzada para elegir diez vocales del Consejo General del Poder Judicial y cuatro consejeros del Tribunal de Cuentas, consolidando su influencia en el sistema de justicia.

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Posiciones del PSOE y el Frente Amplio

En el Congreso de los Diputados, la encuesta descarta por el momento que la derecha alcance los tres quintos, al quedarse en 202 escaños, a ocho de la cifra necesaria. Sin embargo, para asuntos cruciales como el Tribunal Constitucional, la mayoría absoluta no basta si no se cuenta con el apoyo del Congreso. La oposición, compuesta por el Partido Socialista Obrero Español, el Frente Amplio y partidos aliados, obtendría tan solo 61 asientos en la Cámara Alta por voto popular, más otros 21 por designación autonómica. Esto suma un total de 82 senadores, incluyendo los votos independientes del PSC, ya que la rama catalana no concurre en su territorio como parte de la alianza del PSOE.

Pactos territoriales y cambio de tendencia

Para maximizar sus opciones en la Cámara Alta, el 26 de octubre, los dos partidos de la derecha acordaron que Vox no presentase candidatura propia en seis provincias específicas. Según el sondeo, esta decisión y la presencia de un solo candidato en otras 14 provincias ha sido clave para elevar las probabilidades de éxito del bloque derechista desde menos del 5 % en octubre. Mientras tanto, el Partido Socialista Obrero Español ha pactado que el Frente Amplio retire sus listas en Gerona, Tarragona y Lérida, a cambio de designar a un senador propuesto por la coalición de Ada Colau, una jugada que no logra revertir la tendencia general a favor del Partido Popular.