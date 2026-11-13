Encuesta Sigma Dos: PP y Vox alcanzan el 50,7% de intención de voto en España

El sondeo de Sigma Dos revela que la coalición PP-Vox mantiene una sólida mayoría absoluta con el 50,7% de los votos. La huelga general del 29 de noviembre no altera las preferencias electorales ni moviliza a la izquierda ni desmotiva a la derecha.

Una encuesta detallada realizada por Sigma Dos confirma que la coalición formada por el Partido Popular y Vox mantiene una posición dominante en la carrera hacia las elecciones generales del 29 de noviembre. Los datos muestran que esta alianza alcanza un estimado del 50,7% de los votos, consolidando una mayoría absoluta clara en las intenciones de voto. Este resultado indica que la estrategia de campaña y la narrativa política actual favorecen sostenidamente a los dos principales bloques de la derecha española frente a la oposición de izquierdas.

Estabilidad del voto ante la huelga general

La huelga general convocada para el 29 de noviembre, prevista como un evento de movilización masiva, no ha logrado alterar las preferencias electorales de los ciudadanos. Según la metodología de Sigma Dos, que incorporó 750 nuevas entrevistas hasta completar un total de 4.620, no existe evidencia de que la movilización social haya impulsado los votos hacia la izquierda ni haya tenido ningún efecto significativo en el comportamiento del electorado. Los datos, recogidos entre el 3 y el 12 de noviembre, revelan una estabilidad notable en las cifras, lo que sugiere que la protesta no está generando un rebrote electoral para los partidos progresistas.

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Margen absoluto de PP y Vox en el Congreso

El margen parlamentario a favor de la derecha es considerable y seguro según las proyecciones actuales. El Partido Popular y Vox sumarían entre 188 y 201 diputados en el Congreso de los Diputados, suficientes para gobernar sin necesidad de socios externos. En contraste, el PSOE liderado por Pedro Sánchez, junto con sus posibles aliados políticos, alcanzaría un escaso contingente de entre 146 y 160 representantes. Esta brecha numérica demuestra que la izquierda enfrenta un desafío estructural para recuperar la presidencia del Gobierno, ya que ninguna combinación actual de alianzas parece viable para superar la barrera de la mayoría absoluta.

El impacto negativo del accidente de Urda

El único evento reciente que ha generado una fluctuación apreciable y negativa para el PSOE ha sido el accidente del tren de Alta Velocidad en Urda. Desde aquella incidencia, la estabilidad se ha convertido en la tónica dominante de las encuestas. La izquierda no ha encontrado un revulsivo político o social capaz de revertir la tendencia ascendente de sus rivales. La ausencia de un detonante similar a la tragedia de Urda explica por qué las cifras se mantienen tan estancadas a favor de la coalición conservadora y populista durante esta etapa inicial de la campaña.

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Alta movilización sin efecto en la preferencia de voto

A pesar de que el voto no parece haberse movido, la participación está llamada a ser histórica. Sigma Dos estima que la movilización para las elecciones del 29 de noviembre alcanzará un 76,9%, un dato sin precedentes desde las elecciones de 1996. En aquella ocasión, José María Aznar venció a Felipe González y llevó al Partido Popular a la presidencia por primera vez. Esta alta tasa de participación beneficia a los partidos que logran captar a los abstencionistas, un segmento donde Vox tiene una posición muy fuerte con un 20,7% de preferencia, superando incluso al Partido Popular entre los nuevos votantes que no participaron hace tres años y medio.

Desafíos internos y la fuerza de Adelante Andalucía

Dentro del bloque de izquierdas, la situación se complica por la presencia de formaciones regionales que erosionan la base del PSOE. Adelante Andalucía se mantiene fuerte con la perspectiva de obtener entre 3 y 4 diputados, rozando la condición de grupo parlamentario propio y sangrando votos socialistas en varias provincias de Andalucía. Además, el siguiente hito oficial de la campaña se establecerá el jueves 19, cuando los líderes Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez deberán definir sus siguientes estrategias. Mientras tanto, el margen de error muestral se acota a ±2,1% con un nivel de confianza del 95,5%, validando la solidez de estas proyecciones para el debate político nacional.