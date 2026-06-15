Encuesta revela división en el PSOE sobre adelantar elecciones y percepción de corrupción en el caso Zapatero

Un sondeo de Ateneo del Dato para elDiario.es muestra que una mayoría de votantes socialistas prefiere que Sánchez agote la legislatura, aunque con opiniones divididas sobre cómo actuar ante la investigación contra Zapatero. La mayoría de los ciudadanos españoles percibe indicios de corrupción, con notable polarización partidista.

Una encuesta realizada por Ateneo del Dato para elDiario.es ha profundizado en la percepción de la ciudadanía española respecto al caso que involucra al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y las posibles consecuencias políticas para el actual presidente, Pedro Sánchez .

Los resultados revelan una clara división dentro del electorado del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sobre la conveniencia de adelantar elecciones generales, mientras que una amplia mayoría de españoles en su conjunto cree que existen indicios de corrupción en la investigación judicial abierta. El sondeo, que aborda tanto la valoración ética como la estratégica del caso, ilustra la profunda polarización partidista que caracteriza el actual clima político en España.

Según los datos, un 60% de los votantes del PSOE considera que Pedro Sánchez debería mantenerse en el Gobierno y agotar la legislatura, a pesar de la causa abierta contra Zapatero. Sin embargo, este apoyo no es monolítico y se fragmenta en distintas visiones sobre cómo debería actuar el presidente.

Un 35,4% de los socialistas cree que Sánchez debería "seguir al frente del Gobierno, condenando públicamente el comportamiento del expresidente Zapatero", mientras que un 29,2% opina que tendría que continuar en La Moncloa "defendiendo la inocencia" del exmandatario. Solo un 22,8% de los votantes del PSOE se muestra partidario de que se convoquen elecciones generales anticipadas.

Esta división interna contrasta con la percepción mayoritaria en el conjunto del electorado español, donde el 60% de los ciudadanos considera que la investigación judicial abierta por el juez José Luis Calama está motivada por indicios de corrupción. El estudio cuantifica esta percepción de corrupción.

Un 35,7% de la ciudadanía considera que el caso de Zapatero "es un claro caso de tráfico de influencias y corrupción", y otro 24,8% ve "indicios reales de corrupción mezclados con un uso político del caso". Frente a estos, un 16,8% de los encuestados cree que la investigación es "una operación política para hacer caer al Gobierno" y un 11,9% opina que la causa evidencia que Zapatero "ha actuado de forma poco ética" aunque duda de que se trate de un caso de corrupción.

Estas cifras ponen de manifiesto que, para la mayoría de la población, el sumario del juez Calama trasciende lo meramente ético y apunta directamente a prácticas ilícitas. La lectura de estos datos varía de manera espectacular según el partido al que vote cada encuestado, reflejando una polarización extrema. Entre los votantes del Partido Popular, un 57,9% ve "un claro caso" de corrupción y otro 26,1% ve "indicios reales de corrupción".

Menos del 4% de los votantes populares creen que se trata de una "operación política" contra La Moncloa y apenas un 7,8% se limita a cuestionar la ética de Zapatero sin culparlo de corrupción. En el caso de Vox, las cifras son similares: un 55,4% considera la causa como "un claro caso de tráfico de influencias y corrupción" y un 29,6% ve "indicios reales de corrupción mezclados con un uso político del caso".

Solo un 5,3% de los votantes de la extrema derecha ve un ataque al Ejecutivo y un 6,8% cree que Zapatero ha actuado de forma poco ética, pero no es corrupción. En el espectro de la izquierda, la visión es radicalmente opuesta. El 30,4% de los votantes del PSOE y el 37% de quienes apoyan a Sumar consideran que "se trata de una operación política para hacer caer al Gobierno".

Curiosamente, a pesar de esta defensa de la tesis de la operación política, un porcentaje significativo de socialistas también ve indicios de corrupción: el 20,4% de los electores del PSOE ve "un claro caso" de corrupción y otro 21,5% ve "indicios reales" de corruptelas, aunque mezclados con un "uso político" de la causa. Entre los votantes de Sumar, estos porcentajes son del 13,7% y 24,5% respectivamente.

Además, un 15,1% de los votantes socialistas censura éticamente las prácticas de Zapatero pero no se atreve a hablar de corrupción, un porcentaje que se reduce al 13,3% en el caso de los seguidores de la formación de Yolanda Díaz. La encuesta también analiza las opciones de los votantes de Sumar, el principal socio parlamentario del Gobierno.

Casi la mitad, el 46,4%, opina que el partido al que apoyan debería "permanecer en el Gobierno, pero denunciando públicamente la corrupción del PSOE". Un 23,6% cree que los ministros del espacio deberían continuar "defendiendo la inocencia del expresidente Zapatero". Un 16%, en cambio, cree que Sumar tendría que "salir del Gobierno de forma inmediata". Estos datos muestran una presión significativa dentro del espacio de izquierda para tomar una postura más crítica con el partido que lidera Pedro Sánchez.

La investigación judicial, que ha puesto el foco en las actividades de Zapatero tras su mandato, ha abierto una crisis de comunicación y de estrategia que parece estar redefiniendo las alianzas y las narrativas en el tablero político español, al menos desde la perspectiva de la opinión pública





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