Los sondeos postelectorales revelan un empate a dos escaños entre el PSN y la coalición formada por el PP y UPN en Navarra, mientras EH Bildu mantiene su único asiento. El resultado deja fuera de la mayoría absoluta a la derecha sumada, perpetuando el equilibrio de poder observado en los comicios de 2023 sin que la alianza de derechas logre los avances esperados por sus dirigentes.

Los resultados provisionales de la encuesta postelectoral, difundidos por la Corporación de Radio y Televisión Española ( RTVE) basándose en los datos de Sigma Dos, confirman un escenario de alta competitividad en el Parlamento de Navarra. El Partido Socialista de Navarra (PSN) y la nueva coalición de derechas integrada por el Partido Popular (PP) y Unión del Pueblo Navarro (UPN) han empatado técnicamente con dos escaños cada uno. Este equilibrio deja el resultado final suspendido en el aire, sin una vencedora clara que rompa la dinámica política establecida en los anteriores procesos electorales de la comunidad foral.

El sondeo de Sigma Dos, hecho público por la radiotelevisión vasca EiTB en el preciso instante del cierre de los colegios electorales, sitúa el escenario en una situación de paridad exacta en los asientos. Ambos grandes contendientes, tal y como ocurrió en las elecciones de 2023 cuando la derecha no concurrió de manera conjunta, se reparten dos plazas cada uno. Esta distribución de la representación legislativa deja el quinto y último escaño disponible nuevamente en manos de EH Bildu, manteniendo así la estructura parlamentaria vigente y evitando cualquier cambio radical en la composición de las Cortes de Navarra.

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En cuanto al comportamiento de la votación popular, los datos detallados muestran matices interesantes en la comparación con el sufragio anterior. El PSN registraría un ligero crecimiento en su estimación de voto con respecto a 2023, acercándose peligrosamente al umbral del treinta por ciento de los apoyos con una cifra precisa del veintinueve punto siete por ciento. Por su parte, la coalición formada por el PP y la UPN se quedaría en un veintiocho punto cero uno por ciento de los sufragios, lo que indica que la estrategia de unión de las fuerzas de derechas no ha servido para alcanzar una victoria clara ni para superar a la formación socialista en el terreno cuantitativo de los votos emitidos.

La suma de los votos conservadores, aunque sumada en los papeletas, no resultaría suficiente para asegurar la mayoría absoluta en el parlamento foral, especialmente si se considera la horquilla más baja de los márgenes de error del sondeo. La unión tras su división en 2023 se mostraría ineficaz para ganar los comicios en la comunidad, limitándose a repetir el mismo número de escaños que cuando concurrieron por separado en las anteriores elecciones. Esta situación refuerza la posición del bloque soberanista vasco, que también mantendría el escaño logrado en el 2023, aunque superando esta vez el veinte por ciento del voto, consolidando su base electoral de manera estable.

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El otro gran ausente en este nuevo panorama representativo sería la formación de extrema derecha Vox, que al igual que Frente Amplio, se volverían a quedar sin representación en el Congreso por Navarra. La falta de umbral necesario impide el acceso de estas formaciones a las instituciones autonómicas, consolidando un escenario de bipolaridad y tripolaridad muy definido entre PSN, la coalición PP-UPN y EH Bildu. Los ciudadanos navarros parecen haber optado por mantener o leves ajustes en el equilibrio de fuerzas, sin apostar por cambios drásticos que favorezcan a las formaciones que buscan romper el status quo establecido en los últimos años.

Este resultado deja el tablero político de Navarra en una situación de gran incertidumbre para la formación de gobierno tras la proclamación oficial de los resultados. Aunque el empate a dos escaños sugiere una repartición de fuerzas similar a la anterior legislatura, la diferencia porcentual en los votos y la dinámica de la coalición de derechas podrían imponer nuevas reglas de negociación. Las expectativas de los partidos se verán ahora contrastadas con los datos definitivos, pero el escenario trazado por la encuesta apunta a una continuidad en la fragmentación del poder legislativo y a la necesidad de pactos complejos para gobernar la comunidad foral en el futuro inmediato.