El sondeo de Ágora Integral revela que Pedro Sánchez lidera la preferencia electoral canaria con el 39,1%, superando a Alberto Núñez Feijóo, quien concentra el apoyo de la mitad de los votantes de Coalición Canaria.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se consolida como la opción preferida por el electorado canario para las elecciones generales del 29 de noviembre, según el sondeo elaborado por la consultora Ágora Integral. Los resultados, basados en 1.616 entrevistas telefónicas realizadas entre el 16 y el 20 de noviembre, sitúan a Sánchez a la cabeza con un respaldo del 39,1%.

Ventaja competitiva frente a Alberto Núñez Feijóo

El candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ocupa la segunda posición con un 32,2% de intención de voto, lo que representa una diferencia de 6,9 puntos porcentuales en favor del presidente del Gobierno. Esta brecha es sensiblemente más estrecha que la que mantiene el PSOE sobre el PP en la votación directa, lo que indica que Feijóo logra atraer apoyos que no provienen exclusivamente de su base tradicional. A una distancia mayor, el líder de Vox, Santiago Abascal, acumula el 17,2% de los votos, seguido por Ada Colau con un 2,9% y Irene Montero con un 1,8%.

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Fidelidad electoral de Coalición Canaria

Un factor determinante en este escenario es el comportamiento del elector local, ya que uno de cada dos votantes de Primero Canarias-Coalición Canaria, específicamente el 55,6%, prefiere a Feijóo ante cualquier otra opción, incluidos los candidatos de su propia formación. Esta lealtad se traduce en una división territorial clara entre las circunscripciones: en Las Palmas, Sánchez gana con holgura obteniendo el 40,0% frente al 30,3% de Feijóo, mientras que en Santa Cruz de Tenerife es el popular quien se impone con un 47,6% frente al 32,3% del socialista.

Divergencia generacional en el voto canario

El análisis por grupos de edad revela patrones electorales muy diferenciados. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, Santiago Abascal lidera con un 40,0% de respaldo, duplicando a Pedro Sánchez, que obtiene el 33,5% en este segmento, y cuadruplicando la opción de Feijóo, que solo alcanza el 10,3%. Este apoyo a Abascal desciende de forma lineal con la edad, hasta situarse en un residual 0,4% entre los mayores de 75 años. Por el contrario, el liderazgo de Sánchez crece sostenidamente, convirtiéndose en la opción preferida por el 52,0% de los mayores de 65 años y alcanzando el 59,7% en el tramo superior a los 75 años.

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Estabilidad del electorado antes del 29N

A pocos días de la cita electoral, el sondeo constata que el electorado canario se encuentra mayoritariamente asentado, con un 87,4% de los encuestados afirmando tener ya decidido su voto. Solo un 11,1% reconoce que todavía podría cambiar su decisión, mientras que un 1,5% no sabe o no contesta. Este nivel de fidelidad es homogéneo entre provincias, con cifras idénticas en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, aunque las mujeres muestran una mayor predisposición al cambio (12,8%) que los hombres (9,4%).

Análisis de la indecisión por formación política

La fidelidad varía significativamente según la formación política. Uno de cada cinco votantes de la Unidad del Pueblo Canario, un 20,6%, admite que podría cambiar su voto, duplicando la media autonómica y convirtiendo a esta formación en la de electorado más blando. Vox presenta un 13,8% de indecisión, mientras que el PP (8,1%) y el PSOE (9,1%) concentran el electorado más fidelizado. Coalición Canaria-Primero Canarias se sitúa en el 9,9%, lo que sugiere que las opciones en los flancos del tablero dependen aún de segmentos no cerrados.