Una nueva encuesta de GAD3 para ABC pronostica una mayoría absoluta para la derecha en unas hipotéticas elecciones generales. El PP obtendría 141 diputados y Vox 60, superando los 200 escaños, mientras el PSOE se quedaría en 107 gracias al descalabro de los partidos a su izquierda. Este resultado refleja el deterioro del gobierno de Pedro Sánchez, acosado por escándalos de corrupción y la falta de apoyos parlamentarios.

El escenario político español experimenta un vuelco significativo según la última encuesta de GAD3 para ABC, que proyecta una mayoría absoluta para la derecha. El Partido Popular (PP) y Vox sumarían 201 escaños, superando la barrera de los 200, lo que les permitiría gobernar sin necesidad de apoyos externos.

Este resultado contrasta con la situación del PSOE, que se mantiene en 107 diputados, igual que en el sondeo anterior, pero sufre un deterioro considerable debido al colapso de las formaciones a su izquierda. La encuesta, cuyo trabajo de campo se realizó entre el martes y el jueves pasados, en plena crisis institucional por la entrada de la Guardia Civil en la sede federal del PSOE, confirma las sensaciones de un cambio de ciclo.

La derecha consolida una tendencia al alza, mientras el bloque de izquierda se desmorona, incapaz de retener a sus votantes históricos. El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, se consolida como la fuerza más votada con una estimación que le otorga 141 diputados, cuatro más que en la encuesta anterior de septiembre.

Vox, por su parte, baja ligeramente en intención de voto pero mantiene una representación de alrededor de 60 escaños, casi el doble de los 33 que obtuvo tras las elecciones del 23 de julio. Esta suma da una mayoría holgada a Feijóo y Santiago Abascal, quienes, según todos los pronósticos, deberían llegar a un acuerdo para gobernar. El儿子的ías socialistas, que en julio logró retener la presidencia del Gobierno mediante concesiones al independentismo catalán, ve ahora cómo su空间 se reduce drásticamente.

La incapacidad para aprobar presupuestos, la crisis de vivienda, y una cascada de escándalos de corrupción que afectan a altos cargos y familiares del entorno de Pedro Sánchez han minado su credibilidad. Los últimos acontecimientos, como la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra y la investigación en la sede del PSOE por una presunta trama para boicotear causas judiciales, han acelerado esta dinámica.

Socios del Gobierno han exigido explicaciones y se habla de una posible moción de censura. La valoración de los líderes refleja esta desafección: todos suspenden, con notas por debajo del 4 sobre 10. Feijóo lidera con un 3,8, seguido por Yolanda Díaz (3,6), Pedro Sánchez (3,5), Abascal (3,1) e Ione Belarra (2,7). La plataforma antisistema de Alvise Pérez, Se Acabó La Fiesta, obtiene un 2,1.

El único dato positive para Sánchez podría ser la caída electoral de los partidos a su izquierda, como Podemos y las formaciones de Sumar, que se desinflan en la encuesta. El sondeo, por tanto, apunta a un escenario de regreso al poder de la derecha tras una legislatura marked por la inestabilidad y los múltiples casos de presunta corrupción que rodean al entorno socialista





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