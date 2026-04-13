Encuesta: El PP de Moreno a las puertas de revalidar la mayoría absoluta en Andalucía

Un sondeo revela que el PP de Juanma Moreno podría obtener una nueva mayoría absoluta en las próximas elecciones andaluzas, mientras que el PSOE y Vox muestran resultados dispares.

A cinco semanas de las elecciones autonómicas andaluzas, el Partido Popular de Juanma Moreno se encuentra en una posición favorable para revalidar la mayoría absoluta histórica conseguida en 2022. Según la última encuesta realizada por Sigma Dos para EL MUNDO, si las elecciones se celebrasen en este momento, la candidatura liderada por Moreno obtendría entre 55 y 57 escaños. Esto le permitiría asegurarse la mayor parte de los 109 escaños del Parlamento regional, incluso en el escenario más pesimista. El presidente de la Junta podría lograr una segunda mayoría absoluta, con un respaldo popular muy similar al de las elecciones de 2022. Si en aquella ocasión obtuvo el 43,1% de los votos, la encuesta actual le otorga un 42,8%.

En general, el panorama que dibuja este sondeo se asemeja bastante al de 2022, tanto para el PP como para el resto de los partidos con posibilidades de acceder al Hospital de las Cinco Llagas, sede del Parlamento autonómico, desde el PSOE hasta Vox, pasando por Adelante Andalucía o la coalición de izquierdas Por Andalucía. El PSOE, bajo el liderazgo de María Jesús Montero, conseguiría el 22,9% de los sufragios, lo que se traduciría en entre 27 y 29 escaños. Aunque se acerca a los resultados de 2022, se sitúa por debajo, ya que el antecesor de Montero, Juan Espadas, logró el 24,1% y 30 diputados. De confirmarse estas estimaciones, supondría un revés para la secretaria general del PSOE andaluz, que no solo no lograría recuperar apoyos, sino que alcanzaría un nuevo mínimo electoral para una formación que dominó la política andaluza durante casi cuatro décadas. Su única satisfacción sería haber resistido en la segunda posición frente a la amenaza de Vox.

Este sondeo apunta a un crecimiento moderado del partido de Santiago Abascal en Andalucía, insuficiente para amenazar al Partido Popular. La candidatura encabezada por Manuel Gavira obtendría el 15,6% de los votos, lo que se traduciría en entre 17 y 19 diputados. En las elecciones de 2022, Vox obtuvo el 13,5% de los votos y 14 escaños, una mejora, aunque por debajo de las expectativas y de lo visto en otras autonomías. La situación entre los partidos a la izquierda del PSOE no presenta grandes cambios respecto a 2022, con ligeras subidas de votos y la posibilidad de ganar algún escaño, pero poco más. Por Andalucía, la coalición formada por IU, Sumar, Más País y Podemos, apenas experimenta una diferencia de 0,4 puntos en el respaldo electoral en comparación con 2022, con una horquilla de entre 5 y 6 diputados, frente a los cinco obtenidos en la legislatura anterior. La tardía y tensa integración de Podemos y el liderazgo de Antonio Maíllo no lograrían más que evitar el descalabro.

Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez, que ha hecho de su autonomía frente a las coaliciones de izquierda una de sus señas de identidad, también experimenta una subida, aunque discreta. Obtendría el 5,7% de los votos, 1,1 puntos más que en 2022, pero sería insuficiente para sumar escaños, quedándose con dos. En comparación con la anterior encuesta publicada por este periódico, la del 28 de febrero con motivo del Día de Andalucía, destaca cómo los dos grandes partidos, el PP y el PSOE, mejoran sus resultados, mientras que el resto, Vox y las formaciones de izquierda, retroceden. El sondeo del 28 de febrero preveía la mayoría absoluta para el PP, con una horquilla de entre 53 y 55 escaños, ahora garantizada. El PSOE de Montero ganaría hasta cinco escaños respecto a la anterior encuesta, pasando del 20,8% al 22,9% de los votos.

A partir de ahí, todos los demás partidos sufrirían descensos. Adelante Andalucía sería la más perjudicada, que hace mes y medio tenía opciones de duplicar su representación, y ahora vería esfumarse esas posibilidades. En segundo lugar, Vox, que de los 20-21 escaños que le daba el sondeo del 28 de febrero, se quedaría en un máximo de 19, mientras que Por Andalucía perdería 1,1 puntos de respaldo y hasta un diputado. Los cambios en el panorama electoral andaluz se deben en gran medida a las transferencias de voto entre las diferentes formaciones, cuyo análisis revela conclusiones interesante.





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