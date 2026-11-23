El sondeo DYM revela que Alberto Núñez Feijóo es el primer ministro preferido y que la coalición de derecha liderada por el PP controlará el Congreso tras las elecciones del 29 de noviembre.

Una encuesta elaborada por la Fundación DYM y publicada entre el 17 y el 19 de noviembre de 2026 confirma la posición dominante de la derecha en las intenciones de voto antes de los comicios del 29 de noviembre. Los datos indican que el Partido Popular y Vox suman suficientes escaños para gobernar, una previsión compartida por el 52% de los españoles encuestados en esas fechas.

Sobre todo, el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha consolidado su ventaja como la figura preferida por la ciudadanía para asumir la Presidencia del Gobierno. En este sondeo, el líder popular alcanza el 44,2% de preferencia, superando claramente al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien se queda con el 41,8% de los apoyos.

Also read Lotería Nacional hoy sábado 21 de noviembre de 2026: resultados y premios

Ventaja conservadora y composición parlamentaria

El Partido Popular concentra el 33% del voto estimado, una cifra que se mantiene estable respecto a la encuesta de principios de noviembre, con un descenso de apenas una décima. Esta intención de voto proyecta al PP entre 132 y 139 diputados en el Congreso de los Diputados, lo que garantiza la mayoría absoluta que requiere 176 escaños incluso en el escenario más bajo.

Junto al PP, Vox suma un 18% de la intención de voto, una caída leve respecto al 18,6% registrado hace diez días, pero que sigue siendo superior al 12,4% obtenido hace tres años. Juntos, los dos partidos de la derecha proyectan entre 190 y 203 escaños, una posición de control parlamentario inamovible que supera con creces cualquier necesidad de pactos complejos.

Advertisement

Crecimiento de la izquierda y fidelidad electoral

En el lado progresista, el PSOE mantiene el 28% de la intención de voto, lo que le sitúa entre 107 y 114 diputados, por debajo de los 121 que logró en 2023. Por su parte, Frente Amplio muestra la tendencia al alza más significativa, alcanzando el 6,9% del voto estimado, lo que se traduciría entre 8 y 13 escaños en la Cámara Baja.

A pesar del crecimiento de las formaciones de izquierda, la fidelidad electoral es más alta en el bloque conservador. El 92,4% de los votantes que apoyaron a Vox en 2023 confirman su intención de voto por el 29 de noviembre, y el 80,2% de los populares mantienen su respaldo. En la izquierda, la lealtad baja al 68,3% para el PSOE y al 41,3% para los votantes de 2023 dirigidos a la actual coalición de gobierno.

Evaluación de los líderes y próximos pasos

Las evaluaciones de imagen reflejan el desequilibrio en la carrera presidencial. Alberto Núñez Feijóo obtiene una calificación de 3,8 sobre 10, mientras que Pedro Sánchez registra un 3,5. Santiago Abascal, candidato de Vox, suma un 3, y Ada Colau de Frente Amplio un 2,8, cerrando la lista con Irene Montero de Podemos en 2,3. La proximidad de los comicios ha reducido la indecisión al 14%.