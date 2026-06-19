Encuesta del Atlantic Council revela pesimismo geoestratégico y temores de escalada nuclear para 2036

Una encuesta del Atlantic Council a expertos en geoestrategia revela un mundo cada vez más pesimista, donde la crisis por Taiwán es vista como el escenario más probable para una gran guerra, se anticipa la pérdida de influencia del dólar y se teme una proliferación nuclear generalizada hacia 2036.

Un nuevo estudio del Atlantic Council , basado en las opiniones de geoestrategas y especialistas, pinta un panorama mundial profundamente pesimista y marcado por la desconfianza entre potencias.

El informe identifica la crisis por Taiwán como el origen más probable de un enfrentamiento mayor, con muchos expertos creyendo que Pekín intentará tomar la isla por la fuerza. Este escenario se enmarca en una lógica de escalada donde las trincheras se cavan antes del combate: la acumulación de miedo, ambición y alianzas rígidas transforma disputas locales en amenazas existenciales, llevando a fronteras más vigiladas, discursos más duros y economías orientadas a la defensa.

La publicación sitúa esta lectura dentro de una lista de riesgos que incluye una China económicamente más fuerte, una guerra congelada en Ucrania, más países con armas nucleares y el desarrollo de una inteligencia artificial (IA) capaz de igualar o superar la inteligencia humana. Respecto al sistema financiero global, el 80% de los encuestados espera que el dólar estadounidense, aunque seguirá como moneda de referencia en 2036, pierda terreno frente a otros activos.

La criptomoneda es el activo más citado (34%) para desplazar al dólar, seguida por el renminbi chino (21%), el oro (11%), el euro (8%) y el yen (5%). Además, China es vista como la primera potencia económica para 2036 por una mayoría clara, aunque este dato contrasta con altos niveles de pesimismo sobre el conflictoglobal. El 48% de los expertos prevé una guerra global multifrente, porcentaje que sube al 52% entre los que consideran a China la principal potencia.

La arquitectura de seguridad occidental, especialmente la OTAN, enfrenta serias dudas. El 44% cree que la alianza perderá influencia, y un 39% no imagina a Washington manteniendo el mando histórico. Si EE. UU. retrocede, el 65% prevé que una coalición de estados asuma el liderazgo, con Alemania, Polonia, Francia y Reino Unido como referentes emergentes.

Este repliegue estadounidense podría acelerar la proliferación nuclear en Europa, con Turquía, Alemania o Polonia como posibles candidatos a adquirir armas atómicas. Rusia, aunque percibida como menos influyente, sigue siendo un actor peligroso: el 52% cree que usará la fuerza antes de 2028, y entre quienes prevén un uso de armas nucleares en la próxima década, el 60% señala a Moscú como posible responsable. Solo el 34% prevé un desenlace favorable para Rusia, frente al 47% en la encuesta anterior.

La inteligencia artificial emerge como otro foco de tensión. El 58% cree que para 2036 se alcanzará la superinteligencia artificial, definida como un sistema que iguala o supera las capacidades cognitivas humanas en cualquier tarea. Aunque el 56% espera un efecto positivo de la IA en los asuntos globales, el 32% prevé un impacto negativo.

La preocupación principal es la pérdida de empleos y la disrupción tecnológica, citada por más del doble de expertos que el año anterior como la mayor amenaza para la prosperidad mundial. El Atlantic Council advierte que estos expertos son más optimistas sobre la tecnología que el público general en EE. UU. , posiblemente reflejando sesgos de especialización.

Finalmente, la proliferación nuclear casi se considera una certeza. El 85% cree que nuevos países o territorios obtendrán armas nucleares en la próxima década, con Irán como candidato más citado (66% de quienes prevén expansión). Arabia Saudí (53%), Corea del Sur, Japón, Taiwán y miembros de la OTAN sin armas nucleares completan la lista de posibles nuevos poseedores.

Esto sugiere un futuro where el paraguas nuclear se expande, erosionando el régimen de no proliferación y aumentando los riesgos de escalada en múltiples frentes





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