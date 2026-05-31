Encuesta de SocioMétrica: el PP amplía su ventaja y la oposición superaría en 66 escaños al bloque de Sánchez

Un sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL proyecta una victoria clara del PP y un retroceso del PSOE, Sumar y Podemos, mientras crecen Vox, los partidos nacionalistas y la izquierda radical. La investigación por corrupción que afecta al PSOE profundiza su debilidad electoral.

Según una encuesta de SocioMétrica publicada por EL ESPAÑOL, el bloque de la oposición integrado por PP, Vox y UPN obtendría 66 escaños más que el bloque de investidura que apoyó a Pedro Sánchez.

Este sondeo, realizado entre el 28 y el 30 de mayo de 2026 a 1.200 españoles con derecho a voto mediante sistema CAWI-Panel, muestra un retroceso del PSOE en intención de voto que arrastra a sus socios de Sumar y Podemos. En contraste, el PP de Alberto Núñez Feijóo se consolida como ganador, ampliando la distancia con los socialistas y acercándose a una mayoría absoluta con sus eventuales socios.

Vox también crece, aunque de forma más tímida y sin alcanzar el umbral del 20% de voto que optimizaría su representación parlamentaria. La encuesta evidencia un ascenso de los partidos nacionalistas, que pasarían de 27 a 30 escaños, un crecimiento impulsado en parte por la posible entrada por primera vez en el Congreso de Adelante Andalucía, el partido liderado por Teresa Rodríguez.

Esta formación, surgida de una escisión de Podemos y con un mensaje soberanista andaluz que simpatiza con Bildu, aspiraría a competir en el mismo espacio que ERC y Bildu, reivindicando el derecho a la autodeterminación y la singularidad lingüística andaluza. No obstante, los 30 escaños del bloque nacionalista serían insuficientes para garantizar la investidura de Sánchez, especialmente tras la ruptura de Junts con el bloque de investidura hace meses.

La encuesta también refleja crecimiento en la izquierda radical, con Bildu, ERC y BNG al alza. La situación del PSOE se ve agravada por los últimos reveses judiciales, que el partido ha calificado de "tropiezo": la imputación del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero y la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) en la sede de Ferraz dentro de la investigación sobre la denominada "cloaca" del caso.

Estos hechos han intensificado las críticas a la gestión de la corrupción por parte del Gobierno y han sido aprovechados por la oposición para exigir la convocatoria anticipada de elecciones, petición a la que se han sumado PNV, Junts y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Page se ha solidarizado con los jueces, fiscales y policías atacados por la trama de los "fontaneros de Ferraz".

Ante la presión, Sánchez ha optado por retrasar un año la posible convocatoria electoral, aunque el estudio de SocioMétrica sugiere que el abismo entre bloques dificulta enormemente su permanencia en La Moncloa. La encuesta, con un ajuste de convergencia del 97% y un error estimado de +-3%, pone de manifiesto un escenario político complejo donde la fragmentación y la desconfianza dominan la escena parlamentaria





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