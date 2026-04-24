Encuesta CIS: El PP revalidaría la mayoría absoluta en Andalucía en 2026

El CIS prevé que el PP obtenga 55 escaños en las elecciones autonómicas de 2026 en Andalucía, manteniendo su mayoría absoluta. El PSOE se posiciona como segunda fuerza, seguido de Vox y Adelante Andalucía, que superaría a Por Andalucía.

Una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas ( CIS ) proyecta un escenario favorable para el Partido Popular (PP) en las próximas elecciones autonómicas de Andalucía en 2026.

El estudio, realizado entre el 10 y el 18 de abril con más de 8.000 participantes, indica que el PP obtendría el 46,3% de los votos, lo que se traduciría en 55 escaños, la cifra necesaria para mantener su mayoría absoluta. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se posicionaría como la segunda fuerza política, con un 25,8% de los votos y 31 escaños, experimentando una ligera recuperación en comparación con los resultados de las elecciones anteriores.

El sondeo revela cambios significativos en el panorama político andaluz. Vox se mantendría como la tercera fuerza, aunque con una ligera disminución, obteniendo el 10,3% de los votos y 13 escaños. Un dato relevante es el ascenso de Adelante Andalucía, que superaría a Por Andalucía, alcanzando los seis escaños con un 8,5% de los votos, mientras que Por Andalucía se quedaría con cuatro diputados y un 6,9%.

Esta encuesta marca un hito al predecir que Adelante Andalucía, liderada por José Ignacio García, lograría superar a Por Andalucía, consolidándose como una fuerza política en ascenso. El CIS destaca que el PP sería el partido más votado en todas las provincias andaluzas, mientras que el PSOE mantendría el segundo lugar, aunque con posibles empates con Vox en Almería y con Adelante Andalucía en Cádiz.

En cuanto a la valoración de los candidatos, Juanma Moreno, el actual presidente andaluz y candidato a la reelección, lidera la lista con 5,78 puntos, seguido de José Ignacio García (Adelante Andalucía) con 4,74 puntos, Antonio Maíllo (Por Andalucía) con 4,62 puntos, María Jesús Montero (PSOE) con 3,84 puntos y Manuel Gavira (Vox) con 3,34 puntos. La encuesta también revela que el 50,8% de los andaluces prefiere a Moreno como presidente de la Junta, mientras que el 24% opta por Montero.

Además, más del 53% de los encuestados considera que la situación de Andalucía es buena o muy buena, y casi el 40% cree que ha mejorado en los últimos cuatro años. Este estudio proporciona una radiografía detallada del panorama político andaluz a poco más de un año de las elecciones autonómicas, ofreciendo información valiosa sobre las preferencias de los votantes y las posibles dinámicas electorales





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