Encuesta Ateneo: PP y Vox superan el 50% y el PSOE crece en votos para el 29N

Sondeo de Ateneo del Dato confirma la ventaja de la derecha con 50,1%, aunque el PSOE gana un punto. Caen Vox, Frente Amplio y Podemos en la recta final.

Una nueva encuesta de opinión revela que la coalición entre el Partido Popular y Vox supera el 50% de las intenciones de voto para las elecciones generales del 29N. El sondeo de Ateneo del Dato, publicado por elDiario.es, muestra un ligero crecimiento del PSOE mientras los bloques de izquierda alternativa pierden terreno significativo.

Resultados electorales estimados para noviembre

El Partido Popular sigue siendo la fuerza más votada con un 31,5% de los sufragios, registrando un aumento de cuatro décimas respecto a la medición anterior. La suma del PP y Vox alcanza el 50,1% del apoyo ciudadano, consolidando la mayoría absoluta de las derechas en proyección electoral.

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El PSOE mantiene la segunda posición con un 28,6% de los votos, lo que representa un incremento de un punto porcentual comparado con el sondeo del 25 de octubre. Este ascenso no modifica la distancia entre bloques, que se mantiene en casi 14 puntos a favor de la derecha.

Posiciones de los partidos y líderes políticos

La formación de la extrema derecha, Vox, sufre la mayor caída entre los principales competidores, descendiendo desde el 19,8% hasta el 18,6%. Por el flanco izquierdo, el Frente Amplio baja del 6,8% al 6,1%, y Podemos registra un declive desde el 2,7% hasta el 1,5%, sumando apenas un 7,6% entre ambas fuerzas.

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Pedro Sánchez es el preferido para seguir siendo presidente del Gobierno con un 26% de las preferencias, mientras que Alberto Núñez Feijóo obtiene un 23% y Santiago Abascal un 19%. Ada Colau e Irene Montero son mencionadas como favoritas por solo un 3% de los encuestados en cada caso.

Valoración de los líderes y comportamientos del voto

La opinión sobre los líderes políticos es mayoritariamente negativa para todos los candidatos. Santiago Abascal recibe el mayor rechazo con un 44,6% de valoraciones muy malas, seguido de Irene Montero con un 40,5% y Pedro Sánchez con un 40,4%. La suma de valoraciones negativas sitúa a Montero en la peor posición con un 65,9%.

No obstante, Sánchez es el candidato con mayor valoración positiva, con un 41% de opiniones buenas o muy buenas. Los votantes de Vox son los más fieles, con un 95,2% que repite su sufragio, mientras que el 76,8% de los electores populares también mantiene su lealtad de partido.

Impacto de la tragedia de Urda en la campaña

La encuesta refleja el contexto posterior a la tragedia ferroviaria del 28 de octubre, que provocó la dimisión del ministro de Transportes, Pedro Puente, el 3 de noviembre. El PSOE crece en un punto, pero no se traslada en masa el voto hacia la izquierda alternativa debido a la gestión de la crisis.

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Mientras tanto, el 16% de los votantes del PP prefiere que Abascal presida el Gobierno y un 14% de los votantes socialistas optaría por Gabriel Rufián antes que por Sánchez. El portavoz de ERC es el presidenciable favorito entre el 32% de los electores de Sumar, muy por delante de otras figuras de su espectro político.