Encuentro ecuménico en Madrid: fe, arte y reflexión con la presencia de Antonio Banderas y el Papa

Más de 12.000 personas asistieron a una jornada de oración, música y debate en la catedral de Madrid, donde el actor Antonio Banderas resaltó el legado artístico de la Iglesia y el cardenal José Cobo llamó a buscar sentido colectivo en la sociedad actual.

El pasado fin de semana se celebró en la catedral de Madrid un encuentro ecuménico que reunió a más de doce mil personas, entre fieles, artistas y representantes de distintas confesiones.

El ambiente estaba cargado de emoción: los asistentes coreaban "¡Viva el Papa!

" y algunos jóvenes no pudieron contener las lágrimas durante el paso del pontífice, mientras los cánticos del grupo Siloé y la actuación de Fito Fobles acompañaban la Vigilia de Oración. En el programa también hubo espacio para la reflexión cultural; el reconocido actor Antonio Banderas tomó la palabra al inicio del evento y, con su característico estilo, señaló que "la Iglesia ha sido el mayor productor de arte en la historia de la humanidad".

Banderas recordó la Semana Santa de su ciudad natal, Málaga, y cómo, desde los cuatro años, había encontrado respuestas en la fe y en la comunidad que lo rodeaba, subrayando la capacidad de la religión para ofrecer consuelo y sentido a los que buscan respuestas en tiempos de incertidumbre





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