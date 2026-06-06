Encontrado el cuerpo de estudiante de la Universidad de Auburn que desapareció en Japón

Voluntarios de búsqueda y rescate de Japón han encontrado el cuerpo de un estudiante de la Universidad de Auburn que desapareció durante unas vacaciones familiares. La familia del estudiante ha expresado su agradecimiento a quienes compartieron su historia y colaboraron en la búsqueda.

Voluntarios de búsqueda y rescate de Japón han encontrado el cuerpo de un estudiante de la Universidad de Auburn que desapareció durante unas vacaciones familiares.

James Weston Higginbotham, de 20 años, fue hallado sin vida este sábado en las afueras de Kioto, según informó su familia a través de redes sociales. Weston Higginbotham, estudiante de la Universidad de Auburn, se encuentra desaparecido en Japón desde el 29 de mayo. Artículo relacionado Familia de estudiante universitario estadounidense desaparecido en Japón ha iniciado su propia búsqueda.

Cronología del caso Nuestra familia está desconsolada al comunicar que Weston fue encontrado sin vida por un grupo voluntario de búsqueda y rescate en una zona montañosa a las afueras de Kioto. El dolor que sentimos es imposible de expresar con palabras, escribió la familia.

Weston, un apasionado de la naturaleza, desapareció el 29 de mayo tras separarse de sus padres y su hermano para explorar Kioto por su cuenta, luego de haber discutido con su madre debido al uso que ella hacía de ChatGPT y a los recursos naturales que dicha IA requiere para funcionar. Fue visto por última vez caminando solo por la zona de Yamashina, en un sendero que conducía a una ruta de senderismo en los bosques cercanos.

La búsqueda policial de 72 horas en la zona densamente boscosa hacia la que se dirigía Weston cuando fue visto por última vez concluyó el viernes, según la familia. En el operativo participaron más de 100 agentes de Policía, unidades caninas y helicópteros.

Este sábado, la familia Higginbotham inició sus propias labores de búsqueda con la ayuda de residentes locales y un equipo profesional de búsqueda y rescate contratado, centrándose en áreas de los bosques de Yamashina que la Policía no había rastreado. Sabemos que está en algún lugar de estos bosques, escribió la madre de Weston, Nancy Higginbotham, en una actualización de Facebook este sábado por la mañana.

Tras el hallazgo del cuerpo de Weston, la familia expresó su agradecimiento a quienes compartieron su historia y colaboraron en la búsqueda. La enorme muestra de amabilidad y apoyo nos ha sostenido durante los días más oscuros de nuestras vidas, escribió la familia. Gracias por sus pensamientos, oraciones y apoyo. Los necesitaremos ahora más que nunca.

Siempre te amaremos, Weston. Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará. Con información de Jessie Yeung, de CNN





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