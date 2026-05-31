Encierro sindical y protestas docentes en la Conselleria de Educación de València tras la ruptura de negociaciones

Sindicatos mayoritarios se encierran en la Conselleria de Educación de València después de que la consellera Carmen Ortí descartara reabrir la negociación salarial, mientras manifestantes docentes protestan en el exterior donde se produjo una agresión policial que será investigada.

Los representantes de STEPV, CCOO y UGT se niegan a abandonar el recinto de la Conselleria de Educación en València tras la abrupta finalización de la novena reunión de la mesa de negociación.

La consellera Carmen Ortí levantó la sesión y posteriormente confirmó a los sindicatos mayoritarios que no se reabrirá la negociación salarial, instándoles a desalojar el edificio. Los líderes sindicales decidieron permanecer en el interior de forma indefinida en protesta por el bloqueo institucional, mientras que los representantes de CSIF y ANPE, que sí firmaron el acuerdo, también se hallaban en el recinto. Fuera del edificio, centenares de docentes realizaban acciones de protesta como sentadas y una cadena humana.

La movilización, que había sido pacífica, registró este domingo las primeras actuaciones policiales desproporcionadas; un agente de la Policía Nacional agredió a una docente empujándola contra el asfalto, hecho que la Delegación del Gobierno investigará. Los sindicatos insisten en la necesidad de una contraofertaglobal tras el rechazo del 91% del profesorado al borrador y del 94% al pacto retributivo, mientras la Conselleria defiende el acuerdo como "un buenísimo acuerdo" y descarta reabrir ese bloque, emplazando a avanzar solo en mesas sectoriales





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