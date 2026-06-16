Encierro en la residencia universitaria Flora Tristán de Sevilla por el cierre temporal y temor a privatización

Estudiantes y residentes de la residencia Flora Tristán en el Polígono Sur de Sevilla han iniciado un encierro para protestar por el cierre temporal del edificio debido a problemas estructurales y exigir explicaciones a la Universidad Pablo de Olavide. La universidad justifica las obras por la necesidad de garantizar la seguridad y la continuidad del proyecto social, mientras los afectados temen una privatización que destruiría el trabajo comunitario de más de dos décadas en uno de los barrios más desfavorecidos.

Estudiantes y residentes de la emblemática residencia universitaria Flora Tristán, ubicada en el Polígono Sur de Sevilla, han iniciado un encierro para protestar por el cierre temporal del edificio y exigir explicaciones a la Universidad Pablo de Olavide, propietaria de las instalaciones.

La universidad alega "problemas estructurales" en el inmueble, que requieren actuaciones urgentes de renovación, adecuación y modernización para garantizar la seguridad y la funcionalidad futura del complejo. Según un informe técnico externo, las deficiencias son derivadas tanto de las características originales del edificio -concebido como viviendas y luego adaptado a otros usos- como de las reformas realizadas a lo largo de los años, varias de ellas calificadas como graves o críticas.

La decisión ha generado una fuerte preocupación entre la comunidad, ya que la residencia cumple una función social relevante en uno de los barrios más desfavorecidos del Estado, siendo un eje de proyectos de intervención comunitaria, educativa y social. La Asamblea de Residentes cifra en 150 las personas que serían desalojadas, entre estudiantes y trabajadores, y denuncia la falta de transparencia y la posible privatización del edificio, lo que supondría la destrucción del proyecto social y un nuevo ataque al Polígono Sur.

Exigen la paralización del desalojo, el mantenimiento de las plazas y puestos de trabajo, la mejora de las condiciones del edificio y la continuidad del proyecto con vinculación real al barrio. El rector de la universidad, por su parte, ha asegurado que se mantiene el compromiso con el Proyecto Flora Tristán y que, aunque pueda haber un traslado temporal a otros espacios seguros, los proyectos sociales fundamentales continuarán con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla y otras entidades públicas y privadas.

Sin embargo, los encerrados señalan que la universidad conocía al menos 39 incidencias desde abril de 2024 y no informó hasta ahora, cuestionando que no se haya actuado de manera integral desde 2020. La disputa refleja la tensión entre la necesidad de garantizar la seguridad estructural y la preservación de un espacio con una larga trayectoria de impacto social en una zona históricamente marginada





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