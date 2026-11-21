Descubre la fecha exacta del encendido de las luces navideñas en Murcia, las zonas iluminadas, los árboles y la lista completa de belenes abiertos al público esta temporada.

El Ayuntamiento de Murcia ha confirmado que el próximo sábado, 21 de noviembre, se procederá al encendido oficial de la iluminación navideña en la capital murciana. Este acto simbólico marca el inicio de la temporada festiva, que la alcaldesa describe como un momento dedicado al tiempo, el afecto y la esperanza para las familias de la ciudad. La iniciativa busca proyectar una luz que refleje las tradiciones y raíces locales, integrando la celebración en el tejido urbano.

Simbología de la estrella y distribución urbana

La estrella constituirá el elemento central y el gran símbolo de la Navidad murciana durante el año 2026. Este diseño, inspirado en la tradición cristiana y la estrella de Belén, se desplegará en múltiples puntos de la ciudad, destacando especialmente en la calle Trapería como epicentro decorativo. El Consistorio ha planificado que la iluminación llegue a numerosos rincones del municipio para democratizar la presencia festiva.

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La infraestructura lumínica incluye la instalación de árboles y elementos ornamentales en espacios emblemáticos. La Plaza del Cardenal Belluga recibirá la instalación de nueve grandes árboles iluminados, los cuales permanecerán encendidos hasta enero. Esta disposición busca dinamizar la actividad comercial y hostelera durante una de las campañas más importantes del año, asegurando que la Navidad no se concentre únicamente en el centro histórico.

Novedades arquitectónicas y zonas iluminadas

Entre las principales novedades tecnológicas y estéticas de esta edición se encuentran los conos luminosos transitables de 20 metros de altura. El Jardín de Centrofama contará con uno de estos tres conos monumentales. Además, dos ubicaciones más albergarán estructuras similares: el Plano de San Francisco y el barrio de El Carmen, así como el tercer cono en el acceso al barrio por la zona de El Rollo.

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Otras zonas clave recibirán una atención especial con motivos específicos. La Rotonda de Juan de Borbón con Ronda de Levante acogerá una gran corona luminosa con motivos relacionados con los Reyes Magos. El Puente de Hierro, la Plaza de la Cruz y el entorno de la Iglesia de El Carmen integrarán elementos ornamentales únicos. Asimismo, las calles José Tapias Sanz y Rector José Loustau se sumarán al despliegue, al igual que el tramo que conecta Puerta Nueva con Ronda de Levante, donde los árboles presentarán motivos luminosos distintivos.

Cartografía completa de belenes y exposiciones

El Ayuntamiento distribuirá propuestas monumentales, artesanales y tradicionales por distintos puntos de la ciudad y sus pedanías. El Belén Municipal se instalará en el Palacio Episcopal, realizado por la Asociación de Belenistas de Fuente Álamo con un estilo costumbrista murciano. En el Salón de Plenos del Ayuntamiento, los belenes de las Agustinas, obra de Nicolás y Francisco Salzillo, estarán abiertos del 19 de diciembre al 5 de enero.

El Palacio San Esteban, en su iglesia, exhibirá figuras de Juan Antonio Griñán con estilo hebreo, accesible del 15 de diciembre al 6 de enero. El Museo Salzillo mostrará el belén de Francisco Salzillo del siglo XVIII junto a uno napolitano contemporáneo. En el Conjunto Monumental San Juan de Dios, el Belén de la Peña Sociocultural La Pava combinará escenas bíblicas con la huerta murciana, disponible del 13 de diciembre al 6 de enero.

La parroquia de San Lorenzo acogerá un belén visitable del 20 de diciembre al 11 de enero en la calle Alejandro Séiquer, 12. El Jardín de Floridablanca, organizado por la Junta Municipal del Distrito El Carmen, estará abierto del 19 de diciembre al 4 de enero. El Museo de la Ciudad incluirá una microexposición sobre el nacimiento morisco y un diorama sobre el hermanamiento con Santa María Capua Vetere en Italia, en la Plaza Agustinas, 7.

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La parroquia de Santa María de Gracia presentará un montaje de 30 metros cuadrados con figuras en movimiento, abierto del 14 de diciembre al 7 de enero. La parroquia de San Pablo ofrecerá un recorrido por 20 escenas evangélicas en la calle Greco, número 1. El Real Casino de Murcia, gestionado por la Peña Sociocultural La Pava, tendrá un belén visitable del 8 de diciembre al 7 de enero en la calle Trapería, 18.

Las Hermanas Clarisas instalararán un belén monumental en el Museo de Santa Clara, con más de 300 figuras, accesible del 8 de diciembre al 6 de enero en el paseo Alfonso X el Sabio. La Cofradía del Cristo del Amparo expondrá alrededor de 360 figuras en la ermita del Pilar, en la calle del Pilar, 8, del 10 de diciembre al 3 de enero. La Peña Huertana El Tablacho presentará su trabajo en el Museo de la Archicofradía de la Sangre, en la calle Sacerdotes Hermanos Cerón, 25, del 15 de diciembre al 6 de enero.

Finalmente, la parroquia de San Miguel Arcángel recreará espacios del barrio en la Plaza de San Miguel del 11 de diciembre al 12 de enero. El Museo Arqueológico de Murcia exhibirá un belén argárico, completando la oferta cultural de la ciudad. Esta amplia red de exhibiciones permite a los ciudadanos disfrutar de la herencia artística y religiosa de la región durante todo el periodo navideño.