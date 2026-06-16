Ence despide a 3 trabajadores en Navia tras huelga de 5 días

La dirección de Ence ha anunciado el despido de tres trabajadores en Navia tras la huelga de cinco días convocada por los mismos. La huelga ha causado un paro 'completo' en la factoría de producción de pasta de celulosa y energía.

La dirección de la empresa anunció que iban a ser despedidos unos días después de haberse cerrado el proceso de salidas voluntarias contemplado en el expediente de regulación de empleo (ERE) acordado en febrero y vigente hasta diciembre de 2027.

El seguimiento de la primera jornada de huelga de cinco días convocada en la planta que Ence tiene en Navia por el despido de tres trabajadores es del 'cien por cien', ha afirmado este martes el presidente del comité de empresa, Javier Zardaín. La huelga ha ocasionado un paro 'completo' en la factoría de producción de pasta de celulosa y energía, según ha corroborado el presidente del comité, después de que ayer, lunes, los trabajadores y la dirección de la empresa no llegasen a un acuerdo tras varias horas de reunión en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec).

El detonante ha sido el despido forzoso de tres trabajadores que la dirección de la empresa anunció unos días después de haberse cerrado el proceso de salidas voluntarias contemplado en Para el comité de empresa, estos despidos suponen un 'punto de inflexión' en las relaciones laborales dentro de la empresa porque 'chocan frontalmente' con el espíritu del acuerdo alcanzado y en el que si la parte social 'aceptó un expediente tan duro, fue precisamente para evitar medidas traumáticas'.

Unido a ello, los trabajadores han denunciado una 'larga lista de problemas pendientes' por parte de la dirección como incumplimientos del convenio colectivo y del acuerdo de producción mínima, falta de refuerzos adecuados en algunas líneas de producción o deficiencias en limpieza e higiene industrial por recortes en empresas auxiliares. Asimismo, señalan que se ha producido una 'pérdida de confianza' porque, tras meses de negociaciones, la dirección de la factoría ha 'incumplido o reinterpretado unilateralmente' los acuerdos alcanzados.

'Nos preocupa la falta de respeto total hacia la negociación colectiva. La única respuesta que tenemos es la movilización y la huelga', ha indicado Zardaín, quien ha advertido de que la dirección 'busca el desgaste de derechos construidos durante muchos años'.

La dirección de la empresa ha emitido un comunicado hoy, martes, en el que asegura que continúa con la ejecución del Plan de Eficiencia y Competitividad en su negocio de Celulosa que 'se implementará en el periodo 2026-2027 apoyado en dos pilares: por un lado, la adopción de soluciones de Inteligencia Artificial y reingeniería y automatización de procesos y, por otro, la racionalización de sus procesos operativos'. En este escrito, la empresa sostiene que la ejecución de los proyectos de los que se compone este plan implicará 'una reducción ordenada de su estructura de personal en el marco del procedimiento de despido colectivo acodado hace unos meses y que se implementaría hasta 2027'





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